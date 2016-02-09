Быстрые свидания и непристойные предложения. Подростковые мечтания и первые ошибки. Любовные похождения и неожиданные финалы. Романтические загадки и случайные встречи. Смешные, нелепые, глубокие, мультипликационные, разные и странные — всё это «Короткие истории о любви» со всего света!
Детали фильма
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2015
Рейтинг фильма
0.0
Оцените4 голоса
Обновлено 12 ноября 2020
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