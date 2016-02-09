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Постер фильма Короткие истории о любви 3
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Короткие истории о любви 3

, 2015
Love Shorts 3
мелодрама, короткометражный / 18+
Постер фильма Короткие истории о любви 3

О фильме

Быстрые свидания и непристойные предложения. Подростковые мечтания и первые ошибки. Любовные похождения и неожиданные финалы. Романтические загадки и случайные встречи. Смешные, нелепые, глубокие, мультипликационные, разные и странные — всё это «Короткие истории о любви» со всего света!

Детали фильма

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 4 голоса
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Короткие истории о любви - Программа ко Дню всех влюбленных
9 февраля 2016 00:00 Короткие истории о любви - Программа ко Дню всех влюбленных Utopia Pictures  рады представить новую специальную программу короткометражного кино и анимации, собранную специально ко Дню Святого Валентина - Короткие истори о любви! Короткометражные комедии

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