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Кубо. Легенда о самурае Кубо. Легенда о самурае
Киноафиша Фильмы Кубо. Легенда о самурае Кубо. Легенда о самурае, 2016: актеры и роли
Kubo and the Two Strings Кубо. Легенда о самурае 2016 / США
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.7
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Кубо. Легенда о самурае, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Трэвис Найт Трэвис Найт Travis Knight
Роли озвучивали
Арт Паркинсон Арт Паркинсон Art Parkinson Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Кэри-Хироюки Тагава Кэри-Хироюки Тагава Cary-Hiroyuki Tagawa Джордж Такей Джордж Такей George Takei Мина Нодзи Мина Нодзи Minae Noji Бренда Ваккаро Бренда Ваккаро Brenda Vaccaro Ранджани Броу Ранджани Броу Ranjani Brow
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