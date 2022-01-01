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Кубо. Легенда о самурае
Кубо. Легенда о самурае, 2016: актеры и роли
Kubo and the Two Strings
Кубо. Легенда о самурае
2016 / США
Трейлер
7.4
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 7.7
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Кубо. Легенда о самурае, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Трэвис Найт
Travis Knight
Роли озвучивали
Арт Паркинсон
Art Parkinson
Руни Мара
Rooney Mara
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
Джордж Такей
George Takei
Мина Нодзи
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Бренда Ваккаро
Brenda Vaccaro
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