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Древняя Япония, земля колдунов и самураев. На живописном утёсе над морской ширью в пещере обитает одноглазый мальчик. Днём развлекает публику в соседней деревне, по вечерам ухаживает над лишь изредко приходящей в себя матерью. Идиллия сомнительна, юное сердце требует перемен - и те внезапно приходят в обличии злых духов, отправляя Кубо в долгий путь с ожившим оберегом в качестве защитника. Кадр из фильма «Кубо. Легенда о самурае» Трэвис Найт, президент хорошо известной в…