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Кубо. Легенда о самурае Кубо. Легенда о самурае
Киноафиша Фильмы Кубо. Легенда о самурае Отзывы о мультфильме «Кубо. Легенда о самурае»
Kubo and the Two Strings Кубо. Легенда о самурае 2016 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о мультфильме «Кубо. Легенда о самурае»

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Древняя Япония, земля колдунов и самураев. На живописном утёсе над морской ширью в пещере обитает одноглазый мальчик. Днём развлекает публику в соседней деревне, по вечерам ухаживает над лишь изредко приходящей в себя матерью. Идиллия сомнительна, юное сердце требует перемен - и те внезапно приходят в обличии злых духов, отправляя Кубо в долгий путь с ожившим оберегом в качестве защитника. Кадр из фильма «Кубо. Легенда о самурае» Трэвис Найт, президент хорошо известной в…

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vyrelkina.irina 4 сентября 2017, 17:17
Японская легенда
Одной ненастной ночью у берегов маленькой деревушки разбивается лодка. Сквозь шум ветра и шелест волн, слышится детский плач и горестный женский вскрик. Так начинается история мальчика по имени Кубо, сына легендарного самурая Хандзо. Мать Кубо — любимая дочь Лунного короля, злейшего врага Хандзо. Два непримиримых противника встретились и полюбили друг друга, такого предательства Лунный король не стерпел. Он напал на них: лишил дочь рассудка, уничтожил Хандзо и забрал глаз у собственного внука. Однако в последний момент матери удалось спасти Кубо, и увести его прочь от жестокого деда. Теперь они вынуждены скрываться от родственника в пещере и бояться ночи, ведь именно тогда Лунный король может найти своего внука. Все шло хорошо, пока мальчик не ослушался мать, и не покинул пещеру после заката. Мультфильм пропитан восточной философией, которую пытались воплотить многие, но, пожалуй, никому не удалось так ясно передать японский колорит, как Трэвису Найту. Основатель студии Laika прославился своими мрачными картинами: «Каролина в стране кошмаров», «Паранорман» и «Семейка монстров». Те, кто смотрел, поймет, насколько нестандартно мыслит Трэвис. Его кукольные мультфильмы угрюмые и совсем не детские, хотя научить они могут многому. Он не любит шаблоны, и с радостной одержимостью рушит любое клише. «Кубо.» яркий представитель того, как ненавидит трафаретность Трэвис Найт: герой – калека, хэппи-энд с привкусом грусти. Самое главное — герой не проходит стандартную трансформацию, и не становится внезапно блистательным воителем, которого свет не видывал. Да, он меняется, но меняется внутренне, выносит жизненный и моральный урок из всего произошедшего. И мы вдруг понимаем, что нам показали только начало длинного пути мальчика Кубо. Здесь нам демонстрируют сочетание громогласной легенды и несовершенств человеческой жизни. Здесь главенствует тема смерти – как смириться с утратой? Потеря, принятие и прощение – главная мысль всей картины. Несмотря на печальный тон мультфильма, в нем без труда уживаются и доброта, и вполне уместный юмор. «Кубо» получился глубоким и насыщенным событиями – этот мультфильм подойдет любому зрителю, заставит каждого задуматься и позволит насладиться красотой анимационного искусства.
4 сентября 2017, 17:17 Ответить
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