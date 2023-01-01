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Кубо. Легенда о самурае
Награды и номинации мультфильма Кубо. Легенда о самурае
Kubo and the Two Strings
Кубо. Легенда о самурае
2016 / США
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7.6
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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BAFTA 2017
Лучший анимационный фильм
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
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