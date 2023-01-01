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Кубо. Легенда о самурае Кубо. Легенда о самурае
Киноафиша Фильмы Кубо. Легенда о самурае Награды и номинации мультфильма Кубо. Легенда о самурае
Kubo and the Two Strings Кубо. Легенда о самурае 2016 / США
7.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации мультфильма Кубо. Легенда о самурае

Вся информация о мультфильме
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший анимационный фильм
Победитель
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Праздники
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