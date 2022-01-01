Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лайам О’Доннелл
Лайам О’Доннелл
Liam O'Donnell
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Лайам О’Доннелл
Liam O'Donnell
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Лайама О’Доннелла
Родился 12 апреля 1982 года. Рандольф, Массачусетс, США.
Развернуть
Фильмография Лайама О’Доннелла
Скайлайн 3
боевик, приключения, фантастика
2020, Великобритания
4.0
Порталы времени
ужасы, фантастика
2019, США
3.0
Скайлайн 2
боевик, фантастика, приключения, триллер
2017, США
5.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"