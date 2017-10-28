Наша рецензия

Отстраненный от службы полицейский Марк везет сына Трента домой. Они едут на метро, а в это время на поверхности Лос-Анджелес подвергается инопланетному вторжению. Синий свет забирает всех, кто его увидел, на космический корабль, с остальными же разбирается многочисленный десант пришельцев. Горстка случайно выживших пытается пробиться к военным, но с каждым новым поворотом их ряды редеют, а идей по выживанию становится все меньше. В итоге они тоже оказываются заложниками на инопланетном…