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Скайлайн 2 Скайлайн 2
Киноафиша Фильмы Скайлайн 2 Отзывы о фильме «Скайлайн 2»
Beyond Skyline Скайлайн 2 2017 / США
5.6 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Скайлайн 2»

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Наша рецензия

Отстраненный от службы полицейский Марк везет сына Трента домой. Они едут на метро, а в это время на поверхности Лос-Анджелес подвергается инопланетному вторжению. Синий свет забирает всех, кто его увидел, на космический корабль, с остальными же разбирается многочисленный десант пришельцев. Горстка случайно выживших пытается пробиться к военным, но с каждым новым поворотом их ряды редеют, а идей по выживанию становится все меньше. В итоге они тоже оказываются заложниками на инопланетном…

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Максим Березовецкий 28 октября 2017, 18:29
Оценка
за просмотр этого фильма нежно не брать деньги а доплачивать... подобного адового бреда с претензией на годный контент еще поискать.
28 октября 2017, 18:29 Ответить
SKY 29 октября 2017, 11:25
Оценка
Удивительно унылый фильм(( не смог досмотреть. После первой части - полный провал.
2/10
29 октября 2017, 11:25 Ответить
Олег 29 октября 2017, 22:25
Согласен с ораторами выше. Фильм полный шлак.
29 октября 2017, 22:25 Ответить
Александр Кантемиров 3 ноября 2017, 18:54
фильм конечно своеобразный. ну не полный шлак, и не шедевр. тема инопланетян по началу идет отлично, но потом минут через 40 начинается какая то непонятная фигня. зачем то забрасывают героев в Лаос, потом какой то храм Шивы, вообще полный фарш и бестолковщина! но так ради интереса все это вполне смотрибельно, хотя иногда смешно:)
3 ноября 2017, 18:54 Ответить
Руслан Урманов 5 ноября 2017, 04:27
можно вопрос?
со скольки лет туда пускают?
5 ноября 2017, 04:27 Ответить
Киноафиша.инфо 5 ноября 2017, 13:57
в ответ на сообщение Руслан Урманов от 5 ноября 2017, 04:27
Руслан, доброе утро! С 18, т.к. фильм с рейтингом 18+.
5 ноября 2017, 13:57 Ответить
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