Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гордость и предубеждение и зомби
Гордость и предубеждение и зомби, 2015: актеры и роли
Pride and Prejudice and Zombies
Гордость и предубеждение и зомби
2015 / США
Трейлер
6.4
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Гордость и предубеждение и зомби, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бёрр Стирс
Burr Steers
В ролях
Лили Джеймс
Lily James
Джек Хьюстон
Jack Huston
Лина Хиди
Lena Headey
Сэм Райли
Sam Riley
Гермиона Корфилд
Hermione Corfield
Сьюки Уотерхаус
Suki Waterhouse
Дуглас Бут
Douglas Booth
Мэтт Смит
Matt Smith
Сэлли Филлипс
Sally Phillips
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Милли Брэйди
Millie Brady
Белла Хиткот
Bella Heathcote
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду