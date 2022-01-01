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Ночь живых гордецов Когда известные классики писали свои лучшие произведения, они и помыслить не могли, что через сотни лет их творения неизбежно будут интерпретированы десятки, а то и больше, раз. Это касается как бесконечных экранизаций, так и тотального переделывания или даже попыток продолжения законченных сюжетных линий другими авторами. Та же самая участь постигла и культовую английскую писательницу Джейн Остин, с культовым романом которой экспериментировали всеми возможными способами.…