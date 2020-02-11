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Коробка - трейлер
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Коробка. Трейлер

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Дата публикации: 9 февраля 2016
Коробка – Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них Костя. Его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный футбол — это его жизнь, а футбольная коробка — второй дом, где играют только друзья, только свои. Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая делить коробку, они устраивают жесткий бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители двора. Ставки растут, и на кону уже не только коробка. На кону дружба и любовь. И пути назад нет. Теперь это не просто игра, это война!
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Константин Поздняков 11 февраля 2020, 14:56
Оценка
У меня такое впечатление, нередко, что я с луны свалился. Сейчас обратил внимание на внутреннее голосование по этому фильму. 10 голосов при рейтинге 4.1(
А по мне так эта работа, лишь доказательство, что в России, пусть, и не часто но снимают отличное кино! Давно ничего с таким удовольствием не смотрел.
11 февраля 2020, 14:56 Ответить
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5.5 Коробка
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