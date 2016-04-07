«Коробка»: Рецензия Киноафиши

Дуэль на мячах

Футбол – наше всё. И неважно, как именно мы его любим: растянувшись на диване перед ящиком или вопя во всю глотку на стадионе. Главное, что жизнь без футбола нам не мила. Не интересна. Обыденна. Банальна. Но есть среди нас существа, которым простого фанатского лицезрения явно недостаточно. Им самим нужно носиться по полю, пиная ногами маленький круглый предмет. И Костя по кличке Конь (Сергей Романович) как раз из таких: он не расстается с мячом лет эдак с пяти. Собственно, любой другой на его месте давно бы начал спортивную карьеру, благо в шаговой доступности тренируется молодежная команда «Спартака». Однако природная скромность будущего Пеле сильнее его амбиций: Конь никак не может собраться с духом и подойти к тренеру (Руслан Нигматуллин).

Руслан Нигматуллин. Кадр из фильма «Коробка»

Но не играть он тоже не может. Поэтому Костя собирает дворовую команду из четырех человек: он сам, Мел (двухметровый парень-качок), Танцор и Серега. Для тренировок «арендуется» коробка – спортплощадка, построенную аж полвека назад местными активистами. И все бы ничего, но в один не самый прекрасный день коробка вдруг оказывается занята: там гоняет мяч некий Дамир (Кирилл Дегтярь) со своими родичами. И на вежливую просьбу очистить «захваченную» территорию группа «чужаков» отвечает категорическим «Ага, сейчас!». Что тут делать? Набить им морду? В общем, решают не драться, а играть: кто выиграл, тот и хозяин коробки. Беда лишь в том, что «захватчики» - матерые футболисты. Дамир, например, ведущий игрок той самой футбольной команды, в которую Костян никак не может попасть…

Кадр из фильма «Коробка»

Не поверите, но еще лет тридцать назад такие коробки стояли в каждом втором дворе: летом на них рубились в футбол, зимой – в хоккей. Сегодня подобная «архитектура» уже раритет (или атавизм, если хотите). А зря. Дворовый футбол (волейбол, баскетбол, хоккей) вполне жизнеспособен даже в нашу помешавшуюся на компах эпоху. И «Коробка» Эдуарда Бордукова как раз тому доказательство. Кстати, многие ведущие футболисты фильм поддержали: тем, кто уже устал от игр компьютерных, «Коробка» поможет отлипнуть от своих мониторов и переключиться на игры иного рода. На футбол, например.

Кадр из фильма «Коробка»

Фильм буквально пропитан адреналином. Настоящим. Живым. Казалось бы, ну что здесь особенного: бегают парни по полю, сражаются за коробку. Причем «беготня» эта занимает, как минимум, две трети хронометража. Но драйв, однако, такой, что оторваться невозможно. И отдельное спасибо оператору (Павел Емелин): фильм снят так, что ни один «бой» (а их четыре!) не повторяется. К тому же «Коробка» рассчитана именно на эмоциональное восприятие: диагональные ракурсы и подвижная камера, динамичный монтаж, «широкоуголка» – авторы явно продумывали каждый кадр, искали собственный почерк: простой, понятный, но эмоциональный даже в мелочах.

Кадр из фильма «Коробка»

И еще. «Коробка», на самом деле, фильм с секретом. Он не о спорте. Совсем. Но понимаем мы это только на середине пути. Штука в том, что «Коробка» подходит к своей главной (и очень скользкой) теме как-то невзначай, незаметно. И без всякого сюсюкания или дидактики. Никто не читает мораль, не пытается нас перевоспитать или переделать. Нам просто говорят: ребята, проблема мигрантов есть не только в Европе. Она есть и у нас. И выглядит она вот так-то и так-то. Не очень красиво? – да, пожалуй. Но её можно решить – и не обязательно для этого хвататься за биту. А футбол – футбол был, есть и будет. И вот тут уже ничего не поделать…

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 7 апреля 2016 Расписание и покупка билетов на фильм «Коробка»