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Коробка 2015 / Россия
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Коробка»

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Наша рецензия

Дуэль на мячах Футбол – наше всё. И неважно, как именно мы его любим: растянувшись на диване перед ящиком или вопя во всю глотку на стадионе. Главное, что жизнь без футбола нам не мила. Не интересна. Обыденна. Банальна. Но есть среди нас существа, которым простого фанатского лицезрения явно недостаточно. Им самим нужно носиться по полю, пиная ногами маленький круглый предмет. И Костя по кличке Конь (Сергей Романович) как раз из таких: он не расстается с мячом лет эдак с пяти. Собственно,…

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Константин Поздняков 11 февраля 2020, 14:56
Оценка
У меня такое впечатление, нередко, что я с луны свалился. Сейчас обратил внимание на внутреннее голосование по этому фильму. 10 голосов при рейтинге 4.1(
А по мне так эта работа, лишь доказательство, что в России, пусть, и не часто но снимают отличное кино! Давно ничего с таким удовольствием не смотрел.
11 февраля 2020, 14:56 Ответить
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