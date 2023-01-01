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Голограмма для короля
Голограмма для короля, 2015: актеры и роли
A Hologram for the King
Голограмма для короля
2015 / Германия / США
Трейлер
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Голограмма для короля, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Тыквер
Tom Tykwer
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Том Скеррит
Tom Skerritt
Трэйси Фэирэуэй
Tracey Fairaway
Джихад Абду
Jihad Abdou
Джейн Перри
Jane Perry
Меган Мачко
Megan Maczko
Омар Эльба
Omar Elba
Сарита Чоудри
Sarita Choudhury
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Переводчик
Рецензия
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