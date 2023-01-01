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Голограмма для короля Голограмма для короля
Киноафиша Фильмы Голограмма для короля Голограмма для короля, 2015: актеры и роли
A Hologram for the King Голограмма для короля 2015 / Германия / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Голограмма для короля, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Тыквер Том Тыквер Tom Tykwer
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt Трэйси Фэирэуэй Трэйси Фэирэуэй Tracey Fairaway Джихад Абду Джихад Абду Jihad Abdou Джейн Перри Джейн Перри Jane Perry Меган Мачко Меган Мачко Megan Maczko Омар Эльба Омар Эльба Omar Elba Сарита Чоудри Сарита Чоудри Sarita Choudhury
Переводчик
Переводчик
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