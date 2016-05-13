«Голограмма для короля»: Рецензия Киноафиши

Песчаный атлас

Жизнь Алана Клэя давно превратилась в сплошной кошмар. Он был отличным бизнесменом – стал лузером. Был мужем – стал плательщиком алиментов. Точнее, неплательщиком алиментов: денег на содержание дочери у него нет. Да и дом за долги у Клэя отобрали – и теперь он вынужден жить в гараже. А мужчине за пятьдесят, у которого безумно болит спина, такая «романтика» как-то без надобности…

Кадр из фильма «Голограмма для короля»

Судьба, однако, барышня настырная – от неё так просто не отделаться. Видимо, решила она добить Алана Клэя (Том Хэнкс). Ибо, как ни сопротивлялся мистер Лузер (а он действительно был против), как ни отнекивался, она насильно всучила ему последний шанс – Алану дали работу. Правда, немного странную: продать королю Саудовской Аравии кое-какие IT-разработки. Задорого. За очень дорого. И он бы продал, но есть одна загвоздка: для этого нужно съездить в Саудовскую Аравию и провести там пару мероприятий. А вот с этим-то как раз и проблема. То есть приехать туда не сложно. Сложно там жить… Впрочем, Алану Клэю жить везде нелегко – и не только среди пустыни, где на сотню километров кругом только песок…

Кадр из фильма «Голограмма для короля»

Новый фильм Тома Тыквера на хорошо знакомого Тыквера не похож. Это вам не «Беги, Лола, беги», не «Парфюмер» и даже не «Облачный атлас», снятый в соавторстве с сестрами Вачовски. «Голограмма для короля» гораздо скромнее, не столь экспериментальна и совершенно далека от каких бы то ни было амбиций. Это просто кино. Хорошее. И если вам показалось, что большая сюжета сводится к чисто технической проблеме (как устроить высокотехнологичную презентацию, сидя в шатре посреди пустыни), то вы ошибаетесь. Дело не в ней.

Кадр из фильма «Голограмма для короля»

Собственно, дело даже не в неудачнике Клэе, который вдруг понял, что к своим пятидесяти сумел стать лишь «сбитым летчиком». Нет. Основная тема – столкновение двух культур, столкновение Востока и Запада. И вот тут-то Том Тыквер заступает на крайне опасную почву: он зовет нас пожить в стране мусульман. В очень красивой стране, в которую невозможно не влюбиться, но которая ой как не похожа на официальный, выставочный вариант. Другими словами, режиссер оживляет наше шаблонное представление об этом мире – и делает это через своих героев, незаштампованных, небанальных, живых. (Кстати, постарайтесь запомнить одно имя – Александр Блэк. Это дебютант большого кино, он сыграл арабского шофера, ставшего Алану другом. И сыграл здорово: будьте уверены, этот актер не пропадет.)

Кадр из фильма «Голограмма для короля»

И все же Тыквер рискует. Во-первых, мало кто сейчас готов расслышать фразу, будто бы случайно сказанную сидящему рядом американцу женщиной в хиджабе: «Мы не такие уж и разные, поверьте». Во-вторых, «Голограмму для короля» смогут одобрить не все мусульмане. Нет, никаких «чувств верующих» фильм не оскорбляет – тут все максимально корректно. Тем не менее, кое-какие обычаи все же нарушаются. Например, герой Тома Хэнкса посещает Мекку, тогда как не мусульманам это строго запрещено. (В конце фильма есть и более серьезные преступления, о которых говорить не будем, дабы не было спойлеров).

Кадр из фильма «Голограмма для короля»

Но повторюсь: Автор «Беги, Лола, беги» снял хорошее кино: необычное по своему колориту, ироничное, легкое. Сцены разнятся по темпо-ритму, по настроению, операторским приемам – и «Голограмма для короля» смотрится на одном дыхании. Да и Том Хэнкс, как всегда, на высоте. Кстати, с оптимизмом у картины тоже все в порядке. Нет, не с обязательно-показательным оптимизмом, а с подлинным, настоящим. С тем самым, который говорит, что в пятьдесят лет еще ничего не закончилось. И начать жить заново можно в любой момент. В любой точке земного шара. Даже там, где на сотню километров кругом только песок... Поверьте, все еще будет.

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 12 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Голограмма для короля»