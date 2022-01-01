Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джихад Абду
Джихад Абду
Jihad Abdou
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Джихад Абду
Jihad Abdou
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 октября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Джихад Абду
Родился 21 октября 1962 года. Дамаск, Сирия.
Развернуть
Фильмография Джихад Абду
Голограмма для короля
драма
2015, Германия / США
7.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев