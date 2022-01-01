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Нима Нуризаде
Нима Нуризаде
Nima Nourizadeh
О персоне
Фильмография
Нима Нуризаде
Nima Nourizadeh
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Дата рождения
12 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Нима Нуризаде
Родился 12 ноября 1977 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Нима Нуризаде
Ультраамериканцы
комедия, боевик
2015, США
7.0
Проект Х: Дорвались
комедия
2012, США
7.0
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