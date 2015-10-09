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Ультра красит нежным светом… Как любил говаривать гетман-диссидент Мазепа в поэме Пушкина «Полтава»: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». «Ультраамериканцы», похоже, стали очередной иллюстрацией к данному тезису о старинных законах менеджмента. В роли коня выступил режиссер Нима Нуризаде, до этого поставивший лишь угарную вечеринкомедию «Проект Х» (российские прокатчики не поленились добавить к оригинальному названию подзаголовок «Дорвались»), а в роли трепетной лани –…