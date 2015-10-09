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Ультраамериканцы Ультраамериканцы
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American Ultra Ультраамериканцы 2015 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Ультраамериканцы»

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Ультра красит нежным светом… Как любил говаривать гетман-диссидент Мазепа в поэме Пушкина «Полтава»: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». «Ультраамериканцы», похоже, стали очередной иллюстрацией к данному тезису о старинных законах менеджмента. В роли коня выступил режиссер Нима Нуризаде, до этого поставивший лишь угарную вечеринкомедию «Проект Х» (российские прокатчики не поленились добавить к оригинальному названию подзаголовок «Дорвались»), а в роли трепетной лани –…

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Полина 9 октября 2015, 16:33
Чушь..не тратьте время и деньги.
9 октября 2015, 16:33 Ответить
алексей 9 октября 2015, 16:49
Полная херня, вчера люди выходили из зала на середине фильма. Мы с другом принципиально ДОСИДЕЛИ до конца и очень сильно ржали над тупостью весь фильм. На месте режиссера, я бы отказался от этого кинища
9 октября 2015, 16:49 Ответить
МордахейЛеви 9 октября 2015, 16:49
очередной самобогоизбранный самобогом убивает гоев пачками. Наверное это повод для гордости тех, у кого помимо страны проживания есть еще и историческая родина.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Макс 9 октября 2015, 16:49
Комедия? - в зале никто ни разу даже не хихикнул.

Такого отстоя не припомню давно
9 октября 2015, 16:49 Ответить
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