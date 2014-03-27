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Небо падших - трейлер
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Небо падших. Трейлер

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Дата публикации: 27 марта 2014
Небо падших – Конец 1980-х. Павел Шарманов, будучи студентом авиационного института, всегда бредящий небом, начинал сторожем в музее авиации под открытым небом. Эта работа стремительно и кардинально изменила его дальнейшую жизнь. 1990-е. Перестройка. Деньги, власть, взятки, предательство друзей. Шарманов — основатель и владелец крупнейшей авиационной компании в стране. Все блага мира у его ног. Бери, что хочешь. Единственно, что недоступно успешному молодому мужчине — любовь. Он не ищет ее, но она найдет его «совсем нежданно», закрутит в лихом вихре, поднимет высоко в небеса, заставит чувствовать, парить и не придавать значения материальному… Чем выше и быстрее взлетаешь, тем быстрее и больнее падаешь. Любовь милосердна, но порой и жестока, и как любить, каждый решает сам…
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