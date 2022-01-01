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Гоголь. Портрет загадочного гения Гоголь. Портрет загадочного гения
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Гоголь. Портрет загадочного гения, 2008

2008 / Россия
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Жизнь Николая Васильевича Гоголя, как и его произведения, полна загадок и белых пятен. Великий писатель выделялся на фоне своих современников и как личность, и как литератор, он и по сей день стоит особняком в истории русской литературы. Последние дни Гоголя прошли в доме, расположенном в Москве на Никитском бульваре. Именно здесь, в той самой комнате, где скончался Николай Васильевич, соберутся его родственники и товарищи. Они расскажут друг другу о том Гоголе, которого они знали…

  • Николая Васильевича Гоголя сыграл Владислав Ветров. В творческом багаже актера это не первая роль классика русской литературы. В 2007 году в незавершенном фильме “Невечерняя” Ветров появился в образе Антона Павловича Чехова.
  • Роль Василия Андреевича Жуковского стала последней в жизни Андрея Толубеева - в 2008 году актер скончался после тяжелой болезни. 
  • В 2007 году Владислав Ветров и Андрей Толубеев вместе сыграли в историческом фильме “Адмиралъ”. Ветров исполнил роль Сергея Тимирева, а Толубеев - адмирала Эссена. 
  • Исполнитель роли графа Толстого Никита Прозоровский-Семенов известен также как актер дубляжа. Его голосом в русском озвучании говорят герои Роберта Де Ниро, Гэри Олдмена, Бена Кингсли и многих других.

Николай Васильевич Гоголь — великий русский писатель, человек самого разностороннего и глубокого образования, вдумчивый и восприимчивый мыслитель. Жизненный и творческий путь Гоголя и его трагическая судьба до сих пор представляют собой загадку, которую разгадывает не одно поколение исследователей. В Москве, в старинном особняке на Никитском бульваре Гоголь провел последние дни своей жизни. Сохранилась комната писателя, в которой он умер… Все события и места, связанные с Гоголем, полны тайных знаков и смыслов, которые предстоит расшифровать. Фильм, приуроченный к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, во многом неожиданный в своей попытке приоткрыть тайну жизни и смерти загадочного гения…

мало голосов Оцените
7 голосов
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2008
Возраст 12+
Режиссер
Дмитрий Демин
В ролях
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гоголь. Портрет загадочного гения 1 постер
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