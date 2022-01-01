Гоголь. Портрет загадочного гения, 2008

Жизнь Николая Васильевича Гоголя, как и его произведения, полна загадок и белых пятен. Великий писатель выделялся на фоне своих современников и как личность, и как литератор, он и по сей день стоит особняком в истории русской литературы. Последние дни Гоголя прошли в доме, расположенном в Москве на Никитском бульваре. Именно здесь, в той самой комнате, где скончался Николай Васильевич, соберутся его родственники и товарищи. Они расскажут друг другу о том Гоголе, которого они знали…
Николай Васильевич Гоголь — великий русский писатель, человек самого разностороннего и глубокого образования, вдумчивый и восприимчивый мыслитель. Жизненный и творческий путь Гоголя и его трагическая судьба до сих пор представляют собой загадку, которую разгадывает не одно поколение исследователей. В Москве, в старинном особняке на Никитском бульваре Гоголь провел последние дни своей жизни. Сохранилась комната писателя, в которой он умер… Все события и места, связанные с Гоголем, полны тайных знаков и смыслов, которые предстоит расшифровать. Фильм, приуроченный к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, во многом неожиданный в своей попытке приоткрыть тайну жизни и смерти загадочного гения…