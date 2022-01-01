Гоголь. Портрет загадочного гения, 2008

Жизнь Николая Васильевича Гоголя, как и его произведения, полна загадок и белых пятен. Великий писатель выделялся на фоне своих современников и как личность, и как литератор, он и по сей день стоит особняком в истории русской литературы. Последние дни Гоголя прошли в доме, расположенном в Москве на Никитском бульваре. Именно здесь, в той самой комнате, где скончался Николай Васильевич, соберутся его родственники и товарищи. Они расскажут друг другу о том Гоголе, которого они знали…