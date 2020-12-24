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Даниил Воробьев

Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
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Дата рождения
30 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Кострома, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Даниил Воробьев

Даниил Воробьёв – российский актер и режиссер, родился 31 августа 1981 года в Костроме. Мама Даниила окончила консерваторию, поэтому хотела видеть сына музыкантом, отец же хотел отдать сына в спорт. Поэтому после занятий скрипкой мальчик шел в боксерскую секцию. Даниил также испытывал тягу к рисованию, поэтому поступил на художественно-графический факультет университета, где надолго не задержался, – перегорел. Спустя некоторое время его призвали на военную службу, и он отправился служить на Кавказ. После армии Даниил твердо решил поступить в театральный, что он и сделал, подав документы во ВГИК.

Уже на втором курсе актер получил несколько эпизодических ролей в сериалах, а в 2007 году ему дали первую главную роль. Съемки в «Голосах рыб» Евгения Гинзбурга сделали Воробьева известным.

Международная слава пришла к нему в 2012 году после работы в французском проекте «Мальчики с Востока». Этот фильм был номинирован на премию «Сезар» и взял один из призов Венецианского кинофестиваля. Спустя четыре года французско-голландский фильм «Ненависть», в котором Даниил сыграл главную роль, участвовал в основной программе Роттердамского кинофестиваля и фестивале Subtitles в Ирландии, на котором критики блестяще оценили игру актера.

Карьера Воробьева стремительно идет вперед, он пробует себя в различных жанрах и образах, экспериментирует с режиссурой.

Интересные факты о Даниил Воробьев
  • Даниил выступил в роли режиссера в коротком фильме «Молитва», за который получил 12 наград, в том числе Гран-при московского фестиваля «Святая Анна»;
  • Принимал участие в съемках проекта «Ривьера» для британского канала Sky Atlantic;
  • Не поступил в ГИТИС, потому что Владимир Андреев, руководивший курсом, набирал только выпустившихся из школы ребят;
  • Актера знают и по его ролям на сцене: он выступал в театре им. Моссовета и Театре.doc;
  • В своем втором опыте создания кино, фильме «Молчаливая вода», актер выступил сценаристом, режиссером и даже художником, а съемки проходили в его родном городе – Костроме.
Фильмография Даниил Воробьев
Майор Гром: Трудное детство
Майор Гром: Трудное детство
боевик, криминал, детектив, комедия 2022, Россия
0.0
Мажор. Фильм
Мажор. Фильм
боевик, комедия 2021, Россия
0.0
Русское краткое. Выпуск 2
Русское краткое. Выпуск 2
короткометражный, комедия, драма 2018, Россия
5.0
Ненависть
Ненависть
драма 2016, Нидерланды / Франция
6.0
Небо падших
Небо падших
драма 2014, Россия
5.0
Гагарин. Первый в космосе
Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.0
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