Даниил Воробьёв – российский актер и режиссер, родился 31 августа 1981 года в Костроме. Мама Даниила окончила консерваторию, поэтому хотела видеть сына музыкантом, отец же хотел отдать сына в спорт. Поэтому после занятий скрипкой мальчик шел в боксерскую секцию. Даниил также испытывал тягу к рисованию, поэтому поступил на художественно-графический факультет университета, где надолго не задержался, – перегорел. Спустя некоторое время его призвали на военную службу, и он отправился служить на Кавказ. После армии Даниил твердо решил поступить в театральный, что он и сделал, подав документы во ВГИК.

Уже на втором курсе актер получил несколько эпизодических ролей в сериалах, а в 2007 году ему дали первую главную роль. Съемки в «Голосах рыб» Евгения Гинзбурга сделали Воробьева известным.

Международная слава пришла к нему в 2012 году после работы в французском проекте «Мальчики с Востока». Этот фильм был номинирован на премию «Сезар» и взял один из призов Венецианского кинофестиваля. Спустя четыре года французско-голландский фильм «Ненависть», в котором Даниил сыграл главную роль, участвовал в основной программе Роттердамского кинофестиваля и фестивале Subtitles в Ирландии, на котором критики блестяще оценили игру актера.

Карьера Воробьева стремительно идет вперед, он пробует себя в различных жанрах и образах, экспериментирует с режиссурой.