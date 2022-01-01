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Анастасия Панина

Анастасия Панина
Анастасия Панина
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Дата рождения
15 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Северо-Задонск, СССР (Россия)
Рост
160 см
Биография Анастасии Паниной

Анастасия Панина родилась 15 января 1983 года в Тульской области в семье рабочих. Настя росла активной девочкой, в школьные годы была заводилой многих мероприятий. Благодаря старшей сестре Оле Настя увлеклась спортом и в 13 лет получила звание КМС по художественной гимнастике. Позже актриса часто говорила, что обязана спорту своим настойчивым и волевым характером, нередко выручавшим ее в актерском ремесле.

После школы Панина отправилась в Москву, не имея при этом никакого четкого плана действий. По счастливой случайности она поступила в школу-студию МХАТ и с первых курсов играла в Московском театре имени Пушкина. А на четвертом курсе ей досталась первая серьезная роль в спектакле «Пули над Бродвеем», где ее партнером стал ее будущий муж Владимир Жеребцов. В 2006 году молодая актриса дебютировала и на экране — в антифашистской ленте «Последняя исповедь». А широкую популярность ей принесла роль Татьяны Чернышовой в сериале «Физрук», в котором она снова оказалась на одной площадке со своим уже законным супругом.

В 2010 году Анастасия стала матерью, у звездной пары родилась дочь Александра. Актриса очень любит готовить, а подросшая Саша переняла кулинарный талант мамы. В свободное время они «колдуют» на кухне вместе, их фирменное блюдо – картофельный гратен.

Интересные факты о Анастасии Паниной
  • Приехав в Москву, Анастасия прошла кастинг в сериал «Бедная Настя». Но от съемок в телепроекте Панина отказалась, предпочтя им учебу в МХАТе;
  • В сентябре 2014 года Панина стала ведущей познавательной семейной передачи «Мама на 5+» на канале Disney;
  • Панина снималась в видеоклипе Андрея Ковалева на песню «Аэропорты», где исполнила роль стюардессы;
  • В постановке «Пули над Бродвеем» Анастасия играла со своим будущим супругом Владимиром Жеребцовым. Во время одной из реплик его герой сказал ее героине: «Мы поженимся, и у нас будут дети». Позже это случилось с актерами в реальной жизни;
  • Актриса вольготно себя чувствует и в вечернем наряде, и в спортивных штанах. Красится в основном ради съемок, но признается, что любит макияж в стиле «смоки айс», с которым часто появляется на светских мероприятиях.
Фильмография Анастасии Паниной
Моя жизнь
Моя жизнь
мелодрама, спорт 2018, Россия
6.0
Небо падших
Небо падших
драма 2014, Россия
5.0
Любовь по расписанию
Любовь по расписанию
мелодрама 2012, Россия
0.0
Белый паровоз
Белый паровоз
детектив 2008, Украина
5.0
Скалолазка и Последний из седьмой колыбели
Скалолазка и Последний из седьмой колыбели
фантастика, приключения, боевик 2007, Россия
4.0
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