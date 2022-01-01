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Киноафиша Дистрибьютеры AKM

Прокатчик AKM

О прокатчике

Прокатную компанию AKM основали настоящие профессионалы, специализирующиеся на дистрибуции и производстве зарубежных художественных фильмов. Свою деятельность осуществляет на территории России, а также стран СНГ и Балтии.

Компания AKM является одним из постоянных участников международных и отечественных кинорынков и утвердилась в звании надёжного партнёра. Помимо самостоятельной деятельности также занимается прокатом вместе с партнёрскими компаниями.

AKM учитывает вкусовые предпочтения широкой зрительской аудитории и выпускает картины разных жанров. Самыми известными из них являются ленты «Гнездо дракона», «Зажигая звёзды», дилогия «Переправа» и «Джек Стоун».

Фильмы
Дон Кихот
Дон Кихот
анимация 2018, Аргентина
0.0
Дорогой диктатор
Дорогой диктатор
комедия 2018, США
0.0
Отступник
Отступник
драма 2017, Великобритания
0.0
Смотреть за 1 рубль
11 сентября
11 сентября
боевик, драма 2017, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Леонардо миссия: Мона Лиза
Леонардо миссия: Мона Лиза
анимация, семейный 2017, Италия
0.0
Тело
Тело
ужасы, триллер 2017, Германия / Канада
0.0
Арло: Говорящий поросенок
Арло: Говорящий поросенок
детский, семейный 2016, США
0.0
План ограбления
План ограбления
боевик, триллер 2016, США
0.0
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