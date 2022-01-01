Прокатчик AKM

Прокатную компанию AKM основали настоящие профессионалы, специализирующиеся на дистрибуции и производстве зарубежных художественных фильмов. Свою деятельность осуществляет на территории России, а также стран СНГ и Балтии.

Компания AKM является одним из постоянных участников международных и отечественных кинорынков и утвердилась в звании надёжного партнёра. Помимо самостоятельной деятельности также занимается прокатом вместе с партнёрскими компаниями.

AKM учитывает вкусовые предпочтения широкой зрительской аудитории и выпускает картины разных жанров. Самыми известными из них являются ленты «Гнездо дракона», «Зажигая звёзды», дилогия «Переправа» и «Джек Стоун».