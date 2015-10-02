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Империя мертвых Империя мертвых
Киноафиша Фильмы Империя мертвых
The Empire of Corpse / Shisha no teikoku

Империя мертвых, 2015

2015 / Япония
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие аниме разворачивается в альтернативном XIX столетии. Наука здесь развивается совсем по иному сценарию - в результате экспериментов ученым удается создать армию рабов-гомункулов. По своей сути, это мертвецы с искусственно внедренной душой. Волею судьбы студент-медик Джон Ватсон становится агентом Британской секретной службы. Ему необходимо попасть на военную базу в Афганистане, где произошло восстание гомункулов, и выяснить, что же послужило этому причиной.

  • В основу аниме лег роман Сатоси Ито, известного под псевдонимом Project Itoh. Впоследствии были экранизированы еще два его произведения - “Гармония” и “Орган геноцида”. 
  • Режиссер “Империи мертвых” Ретаро Макихара является также создателем аниме “Робот Хал” и рисованного сериала “Сказ о четырех с половиной татами”. 
  • Имена персонажей аниме заимствованы из произведений мировой литературы: Джон Ватсон (рассказы Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе), Пятница (“Робинзон Крузо” Даниэля Дефо), Виктор Франкенштейн (“Франкенштейн, или Современный Прометей” Мэри Шелли). Нашлось место даже для Алексея Карамазова и Николая Красоткина - героев романа Федора Достоевского “Братья Карамазовы”. 

За запрещенные эксперименты по внедрению души в труп арестовывают студента Джона Уотсона. Вместо тюрьмы его отправляют на спецоперацию в Афганистан, который захватили оживленные мертвецы.

В альтернативной Европе 19-го века созданы гомункулы – живые трупы с искусственной душой, работающие на людей. Начинающий инженер Джон Уотсон мечтает воскресить своего умершего друга и тоже вживить в него душу. Ему удается это сделать, но за незаконным экспериментом его застают члены Британской секретной службы, которые грозят арестом. Видя, что парень умен, они предлагают ему сделку: стать агентом службы разведки и выполнить важное задание.

Вместе со своим воскресшим другом по имени Пятница Джон Уотсон отправляется в путешествие и видит, что живые мертвецы вышли из-под контроля. Ему предстоит встретиться с русским инженером Алексеем Карамазовым, найти заметки Виктора Франкенштейна и понять, насколько опасна эта технология и как на самом деле хрупка душа человека.

«Империя мертвых» – запутанное аниме, содержащее в себе много исторических и литературных отсылок. Герои романа Достоевского «Братья Карамазовы», британские сыщики Доктор Уотсон и Шерлок Холмс, Пятница из «Робинзона Крузо» – все они предстают здесь в новых обличьях. 

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 2 октября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Рётаро Макихара
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Империя мертвых 2 постера
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Империя мертвых
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