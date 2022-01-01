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Патэма наоборот
Патэма наоборот, 2013: актеры и роли
Sakasama no Patema
Патэма наоборот
2013 / Япония
Трейлер
7.6
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Патэма наоборот, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ясухиро Ёсиура
Yasuhiro Yoshiura
В ролях
Юкиё Фудзий
Масаюки Като
Нобухико Окамото
Nobuhiko Okamoto
Синтару Оохата
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