Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Патэма наоборот
Фильмы похожие на Патэма наоборот
Sakasama no Patema
Патэма наоборот
2013 / Япония
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Патэма наоборот
Вся информация о мультфильме
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.0
Параллельные миры
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
7.0
Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама
2020, Япония
8.0
Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
2019, Япония
8.0
Дети моря
анимация, аниме
2019, Япония
7.0
Форма голоса
анимация, драма, мелодрама, аниме
2016, Япония
8.0
Империя мертвых
аниме
2015, Япония
5.0
Гармония
фантастика, триллер
2015, Япония
6.0
Ученик чудовища
анимация, аниме
2015, Япония
8.0
Сад изящных слов
анимация, мелодрама, аниме
2013, Япония
7.0
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, анимация, аниме
2011, Япония
7.0
Многоцветье
анимация, фэнтези, драма, детектив, аниме
2010, Япония
6.0
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
6.0
Летние дни с каппой
анимация, аниме
2007, Япония
6.0
Меч чужака
боевик, анимация, аниме
2007, Япония
7.0
За облаками
драма, анимация, фантастика, аниме
2004, Япония
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить