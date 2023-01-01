Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Патэма наоборот Патэма наоборот
Киноафиша Фильмы Патэма наоборот Фильмы похожие на Патэма наоборот
Sakasama no Patema Патэма наоборот 2013 / Япония
7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Патэма наоборот

Вся информация о мультфильме
Ветер крепчает
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.0
Параллельные миры
Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.0
Ее заветное желание
Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.0
Дитя погоды
Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.0
Дети моря
Дети моря
анимация, аниме 2019, Япония
7.0
Форма голоса
Форма голоса
анимация, драма, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.0
Империя мертвых
Империя мертвых
аниме 2015, Япония
5.0
Гармония
Гармония
фантастика, триллер 2015, Япония
6.0
Ученик чудовища
Ученик чудовища
анимация, аниме 2015, Япония
8.0
Сад изящных слов
Сад изящных слов
анимация, мелодрама, аниме 2013, Япония
7.0
Ловцы забытых голосов
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, анимация, аниме 2011, Япония
7.0
Многоцветье
Многоцветье
анимация, фэнтези, драма, детектив, аниме 2010, Япония
6.0
Летние войны
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
6.0
Летние дни с каппой
Летние дни с каппой
анимация, аниме 2007, Япония
6.0
Меч чужака
Меч чужака
боевик, анимация, аниме 2007, Япония
7.0
За облаками
За облаками
драма, анимация, фантастика, аниме 2004, Япония
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше