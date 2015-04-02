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Патэма наоборот Патэма наоборот
Киноафиша Фильмы Патэма наоборот Отзывы о мультфильме «Патэма наоборот»
Sakasama no Patema Патэма наоборот 2013 / Япония
7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о мультфильме «Патэма наоборот»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Тут параллельно идет Конресс, тоже пишут Матрица, тока круче. По мне круче Матрицы это Аниматрица, ну да не об этом. Фроги куда идти, оба идут одновременно ??) Хохлы не аргумент✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я кстати посмотрел трейлер, и он очень напомнил Параллельные Миры фильм, год назад шел. Не настаиваю, но все же...✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
daleko 2 апреля 2015, 12:51
Фак, и тут политота...

Не задолбало?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
возникла какая-то невесомость, болтанка

От здешней невозможной физики у меня голова кружилась. Понятно, что аллегория, но в процессе осмысления как-то плывешь✊ . Одинаковые предметы, и находятся рядом, а притягиваются в разные стороны. Это всё равно, что мои соседи снизу ходили бы потолку. Мало того, что им вне потолка никак, так их ещё за это осуждать полагается.

Что классно, японцы показали процесс воспитания. Хочешь удобное население, зомбируй прямо с детства, со школы. Чжун Хо тоже сноупирсно к этому делу подошел. Подмена реальности выдуманной картинкой, дурно пахнет всё это. А мир странный, но чудный получился обнимайся и лети, падай в небо.

Саундтрек не такой породистый, как у Миядзаки, но очень характерный и запоминающийся. Даже ироничный местами. Графика отличная, что для японцев не удивительно.

страшный и шокирующий фильм. Депрессивный очень

Депрессивности я не почувствовала, про любофф на фоне тирании и все дела. А по настроению, да, очень в тему.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
законы физики не стоит безрассудно переносить на социально-политические, нравственные и прочие категории человеческого бытия и сознания

Перечитала 3 раза. Фрог, я сдаюсь✊

Наши австралийские соседи тоже снизу по потолку ходят. И в свою очередь про нас также думают.

нукакже... австралийцы нормально ходят. В мульте же другое. Там два небесных тела находятся настолько близко, что имеют общую атмосферу, и что совсем странно, совершенно избирательно тянут к себе разные предметы. Т.е. если я к примеру "грешник", и если я заплАчу, то мои слезы полетят в небо. И никак это не объясняется. Катастрофа типа. Но концепт классный. Если на физику забить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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