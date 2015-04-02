Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Патэма наоборот
Отзывы о мультфильме «Патэма наоборот»
Sakasama no Patema
Патэма наоборот
2013 / Япония
Трейлер
7.6
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Патэма наоборот»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Тут параллельно идет Конресс, тоже пишут Матрица, тока круче. По мне круче Матрицы это Аниматрица, ну да не об этом. Фроги куда идти, оба идут одновременно ??) Хохлы не аргумент✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Я кстати посмотрел трейлер, и он очень напомнил Параллельные Миры фильм, год назад шел. Не настаиваю, но все же...✌️
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
daleko
2 апреля 2015, 12:51
Фак, и тут политота...
Не задолбало?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
возникла какая-то невесомость, болтанка
От здешней невозможной физики у меня голова кружилась. Понятно, что аллегория, но в процессе осмысления как-то плывешь✊ .
Одинаковые предметы
, и
находятся рядом
, а
притягиваются в разные стороны
. Это всё равно, что мои соседи снизу ходили бы потолку. Мало того, что им вне потолка никак, так их ещё за это осуждать полагается.
Что классно, японцы показали процесс воспитания. Хочешь удобное население, зомбируй прямо с детства, со школы. Чжун Хо тоже сноупирсно к этому делу подошел. Подмена реальности выдуманной картинкой, дурно пахнет всё это. А мир странный, но чудный получился
обнимайся и лети, падай в небо
.
Саундтрек не такой породистый, как у Миядзаки, но очень характерный и запоминающийся. Даже ироничный местами. Графика отличная, что для японцев не удивительно.
страшный и шокирующий фильм. Депрессивный очень
Депрессивности я не почувствовала, про любофф на фоне тирании и все дела. А по настроению, да, очень в тему.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
законы физики не стоит безрассудно переносить на социально-политические, нравственные и прочие категории человеческого бытия и сознания
Перечитала 3 раза. Фрог, я сдаюсь✊
Наши австралийские соседи тоже снизу по потолку ходят. И в свою очередь про нас также думают.
нукакже... австралийцы нормально ходят. В мульте же другое. Там
два небесных тела находятся настолько близко, что имеют общую атмосферу, и что совсем странно, совершенно избирательно тянут к себе разные предметы. Т.е. если я к примеру "грешник", и если я заплАчу, то мои слезы полетят в небо. И никак это не объясняется. Катастрофа типа
. Но концепт классный. Если на физику забить.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вам и не снилось
1 комментарий
Нюрнберг
1 комментарий
Охота
1 комментарий
Безликий
1 комментарий
Денежная игла
1 комментарий
Один путь
1 комментарий
Отголоски преступления
1 комментарий
Море страха
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Не задолбало?
От здешней невозможной физики у меня голова кружилась. Понятно, что аллегория, но в процессе осмысления как-то плывешь✊ . Одинаковые предметы, и находятся рядом, а притягиваются в разные стороны. Это всё равно, что мои соседи снизу ходили бы потолку. Мало того, что им вне потолка никак, так их ещё за это осуждать полагается.
Что классно, японцы показали процесс воспитания. Хочешь удобное население, зомбируй прямо с детства, со школы. Чжун Хо тоже сноупирсно к этому делу подошел. Подмена реальности выдуманной картинкой, дурно пахнет всё это. А мир странный, но чудный получился обнимайся и лети, падай в небо.
Саундтрек не такой породистый, как у Миядзаки, но очень характерный и запоминающийся. Даже ироничный местами. Графика отличная, что для японцев не удивительно.
страшный и шокирующий фильм. Депрессивный очень
Депрессивности я не почувствовала, про любофф на фоне тирании и все дела. А по настроению, да, очень в тему.
Перечитала 3 раза. Фрог, я сдаюсь✊
Наши австралийские соседи тоже снизу по потолку ходят. И в свою очередь про нас также думают.
нукакже... австралийцы нормально ходят. В мульте же другое. Там два небесных тела находятся настолько близко, что имеют общую атмосферу, и что совсем странно, совершенно избирательно тянут к себе разные предметы. Т.е. если я к примеру "грешник", и если я заплАчу, то мои слезы полетят в небо. И никак это не объясняется. Катастрофа типа. Но концепт классный. Если на физику забить.
Авторизация по e-mail