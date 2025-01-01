Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе

Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)

7 мощных мини-сериалов Netflix, которые можно проглотить за выходные — и не пожалеть ни минуты: осталось только нажать «play»

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)