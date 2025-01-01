Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Лучшие полнометражные аниме про мир будущего

Лучшие полнометражные аниме про мир будущего

Все 35 Онлайн
По году
Сбросить
Создай девушку
Создай девушку
анимация, мелодрама, фантастика 2025, Япония
5.0
Затерянная в свете звезд
Затерянная в свете звезд
анимация, комедия, драма 2025, Южная Корея
7.0
Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
боевик, приключения, анимация, аниме 2024, Япония
6.0
Обитель зла: Остров смерти
Обитель зла: Остров смерти
боевик, анимация, аниме , ужасы 2023, Япония
7.0
Психопаспорт: Провидение
Психопаспорт: Провидение
боевик, анимация, криминал, аниме 2023, Япония
6.0
Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты
Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты
боевик, приключения, анимация, аниме 2022, Япония
7.0
Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи
Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи
анимация, аниме 2022, Япония
7.0
Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи
Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи
боевик, приключения, анимация, аниме 2021, Япония
7.0
Дораэмон: Новый динозавр Нобиты
Дораэмон: Новый динозавр Нобиты
приключения, анимация, комедия, аниме 2020, Япония
7.0
Дораэмон 39: Хроники лунных исследований
Дораэмон 39: Хроники лунных исследований
аниме , приключения, фэнтези 2019, Япония
6.0
Психопаспорт: Грешники системы - По ту сторону царства
Психопаспорт: Грешники системы - По ту сторону царства
боевик, анимация, криминал, аниме 2019, Япония
7.0
Психопаспорт: Грешники системы - Преступление и наказание
Психопаспорт: Грешники системы - Преступление и наказание
боевик, анимация, криминал, аниме 2019, Япония
6.0
Психопаспорт: Грешники системы - Первый блюститель
Психопаспорт: Грешники системы - Первый блюститель
боевик, анимация, криминал, аниме 2019, Япония
7.0
Здравствуй, мир
Здравствуй, мир
анимация, комедия, аниме , драма 2019, Япония
6.0
Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты
Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты
анимация, фантастика, аниме 2018, Южная Корея
6.0
Мобильный воин Гандам: Нарратив
Мобильный воин Гандам: Нарратив
анимация, аниме 2018, Япония
6.0
Мастер меча онлайн: Порядковый ран
Мастер меча онлайн: Порядковый ран
анимация, приключения, фэнтези, аниме 2017, Япония
7.0
Орган геноцида
Орган геноцида
аниме , фантастика 2017, Япония
6.0
Психопаспорт
Психопаспорт
боевик, анимация, криминал, аниме 2015, Япония
7.0
Врата Штейна: Дежавю
Врата Штейна: Дежавю
фантастика, триллер, анимация, драма, аниме 2013, Япония
7.0
Патэма наоборот
Патэма наоборот
приключения, анимация, аниме 2013, Япония
7.0
Космический пират Харлок
Космический пират Харлок
анимация, приключения, фантастика, аниме 2013, Япония / США / Франция
6.0
Звездный десант: Вторжение
Звездный десант: Вторжение
боевик, анимация, фантастика, аниме 2012, Япония / США
5.0
Красная черта
Красная черта
фантастика, боевик, анимация, аниме 2009, Япония
7.0
Дочери Мнемозины
Дочери Мнемозины
мистика, фантастика, анимация, аниме 2008, Япония
7.0
Гуррен-Лаганн
Гуррен-Лаганн
комедия, анимация, боевик, драма, фантастика, криминал, приключения, аниме 2007, Япония
8.0
Паприка
Паприка
анимация, фантастика, мистика, аниме 2006, Япония
8.0
Дораэмон. Динозавр Нобиты
Дораэмон. Динозавр Нобиты
анимация, аниме 2006, Япония
7.0
Яблочное зернышко
Яблочное зернышко
боевик, анимация, фантастика, аниме 2004, Япония
6.0
Призрак в доспехах 2. Невинность
Призрак в доспехах 2. Невинность
анимация, триллер, аниме 2004, Япония
7.0
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Анимация Комедия Драма Мелодрама Фантастика Боевик Приключения Аниме Криминал Ужасы Фэнтези Триллер Мистика Короткометражный
Страна
Все Южная Корея Япония США Франция
Год
Все 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2025

Погружайтесь в мир полнометражных аниме о будущем, где вас ждут захватывающие приключения и визуальные чудеса. Откройте для себя аниме про войну будущего, где технологии и боевые роботы определяют исход сражений. Исследуйте аниме о будущем и его технологиях, где фантастические инновации становятся реальностью. Подборка включает аниме о мире будущего, где фантастические элементы влияют на каждый аспект жизни. Наслаждайтесь увлекательными аниме о будущем, где прошлое переплетается с вымыслом, а город будущего становится эпицентром невероятных событий.

Выбор редакции
7 ярких сериалов для тех, кто без ума от «Бриджертонов»
7 ярких сериалов для тех, кто без ума от «Бриджертонов»
Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн
Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн
Что смотреть в мае: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Что смотреть в мае: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
7 мощных мини-сериалов Netflix, которые можно проглотить за выходные — и не пожалеть ни минуты: осталось только нажать «play»
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше