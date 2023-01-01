А как же Лера? Жена Коляна из «Реальных пацанов» вызвала недоумение в Сети

Внешность Джаспера из «Сумерек» вызывала много вопросов: теперь ему завидуют

«Многих сливали»: вскрылась шокирующая правда о «Фабрике звезд», которую тщательно замалчивали

Это точно она? Маша из «Реальных пацанов» изменилась так, что не узнать

Обман привел иностранцев в ужас: из чего в СССР делали «березовый сок»

«Это просто ад»: сестра Фриске подумывает избавиться от проблемной дочери

Злой рок «прошелся» по всем пионерам из «Кортика»: повезло лишь Генке

Женщина весом 227 кг даже ходить не могла: посмотрите, какой красавицей стала после похудения

Мало кто помнит мужа Валерии молодым: осторожно, не влюбитесь

Нуждается в помощи: на Аманду из «Мелроуз Плэйс» страшно смотреть

Как он такое провернул? От выходок Охлобыстина у простых людей волосы дыбом