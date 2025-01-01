Меню
Цитаты из фильма 13-й район: Кирпичные особняки

Цитаты из фильма 13-й район: Кирпичные особняки

Tremaine Alexander Откуда я родом, бабло рулит всем вокруг. Ты эту фразу слышал, да?
[двое готовятся к атаке]
Damien Collier На счёт три.
Lino Три!
[Оба бросаются вперёд]
Tremaine Alexander Иногда не нужно быть ракетным учёным. Главное — иметь ракету!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
RZA
RZA
RZA
Пол Уокер
Пол Уокер
Paul Walker
Давид Белль
David Belle
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
