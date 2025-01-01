Меню
13-й район: Кирпичные особняки
Цитаты из фильма 13-й район: Кирпичные особняки
Tremaine Alexander
Откуда я родом, бабло рулит всем вокруг. Ты эту фразу слышал, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[двое готовятся к атаке]
Damien Collier
На счёт три.
Lino
Три!
[Оба бросаются вперёд]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tremaine Alexander
Иногда не нужно быть ракетным учёным. Главное — иметь ракету!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
RZA
RZA
Пол Уокер
Paul Walker
Давид Белль
David Belle
