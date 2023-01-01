Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сын в отца
Фильмы похожие на Сын в отца
Soshite chichi ni naru
Сын в отца
2013 / Япония
Смотреть трейлер
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Сын в отца
Вся информация о фильме
Посредники
мелодрама
2022, Южная Корея
7.0
Правда
драма
2019, Франция / Япония
5.0
Магазинные воришки
драма
2018, Япония
7.0
Третье убийство
драма, детектив
2017, Япония
6.0
Поэзия без конца
фэнтези, драма, биография
2016, Чили / Япония / Франция
7.0
После бури
драма
2016, Япония
7.0
Ан
драма
2015, Германия / Франция / Япония
7.0
Дорогая, не пересекай эту реку
мелодрама, документальный
2014, Южная Корея
8.0
Возвращение домой
драма
2014, Япония
6.0
Надувная кукла
драма
2009, Япония
7.0
Токийская соната
драма
2008, Япония / Нидерланды / Гонконг
7.0
Ушедшие
драма
2008, Япония
7.0
Пешком-пешком
драма
2008, Япония
7.0
Никто не узнает
драма
2004, Япония
5.0
После жизни
драма
1998, Япония
7.0
Дневник Умимати
драма
2015, Япония
7.0
Собака в коляске мотоцикла
драма
2007, Япония
6.0
Сузаку
драма
1997, Япония
7.0
Великий
драма
2020, США
7.0
Светлячок
драма
2001, Япония
6.0
Смеющаяся лягушка
драма
2002, Япония
0.0
Вероника решила умереть
драма
2005, Япония
6.0
Место, где живёт Мори
драма
2018, Япония
7.0
13 лет пустоты
драма
2017, Япония
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить