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Светлячок
Hotaru
Светлячок, 2001
2001 / Япония
6.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
драма
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2001
Премьера в мире
1 мая 2001
Режиссер
Ясуо Фурухата
В ролях
Кэн Такакура
Юко Танака
Исао Натсуяги
Рюудзи Харада
Таками Мизухаши
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
8 сентября на большие экраны выходит спортивная комедия «Начать сначала». По сюжету, главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок, чтобы стать обычным физруком, собрать команду и привести ее к победе. Накануне премьеры мы встретились с исполнителем главной роли и выведали у него любимые советские фильмы, сериалы и многое другое.
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8 сентября 2022 16:30
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