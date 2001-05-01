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Светлячок
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Светлячок, 2001

2001 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 мая 2001
Режиссер
Ясуо Фурухата
В ролях
Кэн Такакура
Юко Танака
Исао Натсуяги
Рюудзи Харада
Таками Мизухаши
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Светлячок 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши 8 сентября на большие экраны выходит спортивная комедия «Начать сначала». По сюжету, главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок, чтобы стать обычным физруком, собрать команду и привести ее к победе. Накануне премьеры мы встретились с исполнителем главной роли и выведали у него любимые советские фильмы, сериалы и многое другое.  
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8 сентября 2022 16:30
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