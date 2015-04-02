Сын в отца
– Одержимый мечтой об успешной карьере архитектор Риоата, его молодая жена и 6-летний сын кажутся идеальной семьей. Но герой теряет все жизненные ориентиры в тот день, когда узнает, что в роддоме, где родился его сын, подменили двух младенцев. Мальчик, которого Риоата с женой воспитывали, им не родной, а их собственный ребенок растет в семье со скромным достатком…
а сильно семьи разведены территориально и материально?
просто напрашивается вариант: оставить как есть, детям ни-ни, поселиться рядом, общаться-дружить, пусть в одну школу ходят, а там как получится.
Фильм давно взят на заметку. Смотреть страшно, это как через мясорубку. Ситуация на самом деле безвыходная.
