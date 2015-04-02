Меню
Сын в отца - трейлер
Сын в отца. Трейлер

Сын в отца. Трейлер

Дата публикации: 22 января 2014
Сын в отца – Одержимый мечтой об успешной карьере архитектор Риоата, его молодая жена и 6-летний сын кажутся идеальной семьей. Но герой теряет все жизненные ориентиры в тот день, когда узнает, что в роддоме, где родился его сын, подменили двух младенцев. Мальчик, которого Риоата с женой воспитывали, им не родной, а их собственный ребенок растет в семье со скромным достатком…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 04/05/2014 - 20:02:56




а сильно семьи разведены территориально и материально?

просто напрашивается вариант: оставить как есть, детям ни-ни, поселиться рядом, общаться-дружить, пусть в одну школу ходят, а там как получится.



Фильм давно взят на заметку. Смотреть страшно, это как через мясорубку. Ситуация на самом деле безвыходная.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
7.8 Сын в отца
Сын в отца драма, 2013, Япония
