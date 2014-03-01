Возвращение домой, 2014

Дзиро возвращается в свою родную деревню в Фукусиме. Двадцать лет назад он бежал от деревенской жизни, от сложных семейных отношений. А теперь, после аварии на атомной электростанции и эвакуации населения, его потянуло назад, в пустующую деревню. Дзиро не тяготится одиночеством, сам возделывает рис, налаживает быт. Он признается своему другу, что именно отсутствие людей привело его в деревню. Соити, единокровный старший брат Дзиро, живет вне зоны эвакуации во временном доме с женой, дочерью и мачехой. Он мучается без работы и не знает, что делать после потери родного дома. Мачеха Соити день ото дня стареет, ее память ослабла, но она не забывает о своем беглом сыне Дзиро. Соити узнает, что Дзиро вернулся, и братья принимают решение — Дзиро с матерью возвращается в родной дом, а Соити уезжает со своей семьей, чтобы начать новую жизнь.