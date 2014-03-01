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Возвращение домой
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Ieji

Возвращение домой, 2014

2014 / Япония
6.9 Оцените
15 голосов
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О фильме

Дзиро возвращается в свою родную деревню в Фукусиме. Двадцать лет назад он бежал от деревенской жизни, от сложных семейных отношений. А теперь, после аварии на атомной электростанции и эвакуации населения, его потянуло назад, в пустующую деревню. Дзиро не тяготится одиночеством, сам возделывает рис, налаживает быт. Он признается своему другу, что именно отсутствие людей привело его в деревню. Соити, единокровный старший брат Дзиро, живет вне зоны эвакуации во временном доме с женой, дочерью и мачехой. Он мучается без работы и не знает, что делать после потери родного дома. Мачеха Соити день ото дня стареет, ее память ослабла, но она не забывает о своем беглом сыне Дзиро. Соити узнает, что Дзиро вернулся, и братья принимают решение — Дзиро с матерью возвращается в родной дом, а Соити уезжает со своей семьей, чтобы начать новую жизнь.

6.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 марта 2014
Возраст 16+
Режиссер
Нао Кубота
В ролях
Сакура Андо
Сакура Андо
Рэндзи Исибаси
Кэн Мицуиси
Кэнъити Мацуяма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возвращение домой 1 постер
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