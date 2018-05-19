Место, где живёт Мори, 2018

Морикадзу Кумагаи родился в 1880 году. Он стал одним из самых знаменитых японских художников ХХ века. Его художественный талант был признан очень рано, однако мнения критиков и слава никогда не являлись для Кумагаи приоритетом. Его творческая производительность не была стабильной и не приводила к продажам. У него не было собственного жилья, и художнику помогали выжить друзья вплоть до 50-ти лет, когда его работы начали продаваться и он стал способен поддержать свою семью. Император восхищался работой Кумагаи, которая была представлена на престижной выставке «Nika Art Exhibition». Это принесло Кумагаи популярность, однако художник, известный также как «непроницаемый мудрец с кистью», дважды отказывался от Ордена культуры, награды, учреждённой Императором. Причиной отказа он называл чрезмерное количество гостей, которые стали часто приходить с визитом. Оставаясь верным своей затворнической натуре, на протяжении 30-ти лет он редко покидал свой небольшой дом, проводя дни в наблюдениях за животными и растениями в своём саду. Фильм описывает один день из жизни художника на закате его лет, когда он перестал выходить за пределы своего дома. Известная японская актриса Кирин Кики, сыгравшая роль жены художника, также снималась в картине Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku), которая получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2018 году.