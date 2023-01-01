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Сын в отца Сын в отца
Киноафиша Фильмы Сын в отца Награды и номинации фильма Сын в отца
Soshite chichi ni naru Сын в отца 2013 / Япония
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Сын в отца

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Приз жюри
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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Телекинез
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