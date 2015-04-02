Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остров везения Остров везения
Киноафиша Фильмы Остров везения Отзывы о фильме «Остров везения»
Остров везения 2013 / Россия
5.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Остров везения»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Однозвёздочные боты, ФАС!!! =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Афоня- хахахаха =))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Думаю,что все уже примерно представляют,что такое комедия от Андреасянов

Но этот их новый,простите за мой французский,высер хуже чем Карлсон,Что творят мужчины и прочие их творения,вместе взятые

Но больше всего взбесило,что ВОТ НА ЭТО выделили государственные халявные деньги✊ ,ведь фильм снят при поддержке Фонда Кино✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм не очень =( Обычный и не смешной. Роман Юнусов , ели вытянул этот фильм. Если бы не он в главной роли , то это был бы полный хлам =)



2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
смотрели давно, но вспоминать приятно, хотя я не люблю сестер Зайцевых из камеди. но ходченкова как всегда супер. и другие фигуристые девочки.

а так смысла нет вообще. 4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Аватар 5 17 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 359 комментариев
Лев
Лев 8 комментариев
Наркоз
Наркоз 8 комментариев
Бросок Кобры
Бросок Кобры 2 комментария
Драйв
Драйв 15 комментариев
Сатисфакция
Сатисфакция 3 комментария
Пила 8
Пила 8 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши