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Остров везения
Отзывы о фильме «Остров везения»
Остров везения
2013 / Россия
Трейлер
5.0
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 3.1
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Однозвёздочные боты, ФАС!!! =)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Афоня- хахахаха =))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Думаю,что все уже примерно представляют,что такое комедия от Андреасянов
Но этот их новый,простите за мой французский,высер хуже чем Карлсон,Что творят мужчины и прочие их творения,вместе взятые
Но больше всего взбесило,что ВОТ НА ЭТО выделили государственные халявные деньги✊ ,ведь фильм снят при поддержке Фонда Кино✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм не очень =( Обычный и не смешной. Роман Юнусов , ели вытянул этот фильм. Если бы не он в главной роли , то это был бы полный хлам =)
2/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Питерская
2 апреля 2015, 12:51
смотрели давно, но вспоминать приятно, хотя я не люблю сестер Зайцевых из камеди. но ходченкова как всегда супер. и другие фигуристые девочки.
а так смысла нет вообще. 4/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Но этот их новый,простите за мой французский,высер хуже чем Карлсон,Что творят мужчины и прочие их творения,вместе взятые
Но больше всего взбесило,что ВОТ НА ЭТО выделили государственные халявные деньги✊ ,ведь фильм снят при поддержке Фонда Кино✊
2/10
а так смысла нет вообще. 4/10
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