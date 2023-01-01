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Астрал: Глава 2
Астрал: Глава 2, 2013: актеры и роли
Insidious: Chapter 2
Астрал: Глава 2
2013 / США
Трейлер
7.5
Оцените
52
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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Астрал: Глава 2, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ван
James Wan
В ролях
Роуз Бирн
Rose Byrne
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Барбара Херши
Barbara Hershey
Лин Шэй
Lin Shaye
Тай Симпкинс
Ty Simpkins
Эндрю Эстор
Andrew Astor
Стив Култер
Steve Coulter
Ли Уоннелл
Leigh Whannell
Хэнк Харрис
Hank Harris
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