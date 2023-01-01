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Астрал: Глава 2 Астрал: Глава 2
Киноафиша Фильмы Астрал: Глава 2 Награды и номинации фильма Астрал: Глава 2
Insidious: Chapter 2 Астрал: Глава 2 2013 / США
7.0 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Награды и номинации фильма Астрал: Глава 2

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший испуг
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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