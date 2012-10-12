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Это не я Это не я
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I am going to change my name

Это не я, 2012

2012 / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

14-летняя Эвридика живет в крохотном городке Алаверди, расположенном в Армении. Мать девочки, Сона, воспитывает ее одна – впрочем, она работает руководителем мужского хора и практически все свое время посвящает репетициям или уезжает на гастроли. Эвридика отличается от своих сверстниц, она пребывает в каком-то своем мире, в своих мечтах и фантазиях. Однажды девочке приходит в голову мысль сменить себе имя. Она отправляется в паспортный стол, где выясняется, что об отце Эвридики нет никаких сведений. Дома героиня пытается узнать у матери столь важную для нее информацию, но Сона не торопится с ответом. Случайное знакомство с мужчиной по имени Петр кажется Эвридике судьбоносным, девочка не подозревает, что этот человек – ее отец…

  • Съемки фильма проходили в городе Алаверди и в Ереване. 
  • Режиссер фильма Мария Саакян умерла от рака в 2018 году. Ей было 37 лет. 
  • Картина получила ряд премий, в том числе Гран-при конкурса “Армянская панорама”. 
  • В создании фильма принимали участие представители четырех стран – Армении, России, Германии, Дании и Нидерландов. 
  • Последние кадры фильма содержат аллюзию на фильм “Мушетт” Робера Брессона – любимого режиссера Андрея Тарковского.

Эвридика и ее мама Сона живут в Армении в пост-индустриальном городе Алаверди, расположенном между рекой и железной дорогой. В их семье никогда не было отца. Пока Сона колесит по миру с гастролями своего прославленного мужского хора из 13 певцов, предоставленная самой себе Эвридика придумывает на просторах интернета свою суицидальную Вселенную и ждет в ней Принца, который выведет ее из Царства Мертвых.

Встреча с Петром становится отправной точкой для внутренней трансформации Эвридики, ведет к разрушению ее одиночества и помогает изменить отношения с матерью и взгляд на окружающий мир.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 12 октября 2012
Премьера в мире 12 октября 2012
Возраст 16+
Режиссер
Мария Саакян
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Арина Аджу
Мария Атлас-Попова
Мария Атлас-Попова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Это не я 1 постер
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Эвридика живет с мамой, которая постоянно гастролирует или репетирует на базе со своим хором. Поэтому девушка-подросток целыми днями предоставлена сама себе. Она слоняется по городу в поисках приключений, думает о смене имени и не ходит в школу, разругавшись с преподавателями. Эвридика эпатирует окружающих и создает свою суицидальную вселенную в Сети. Там она цитирует любимых авторов, публикует свои фото и видео, сделанные на раздолбанный телефон, и находится в постоянном поиске того, кто…
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21 ноября 2017 15:51
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