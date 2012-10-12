Это не я, 2012

14-летняя Эвридика живет в крохотном городке Алаверди, расположенном в Армении. Мать девочки, Сона, воспитывает ее одна – впрочем, она работает руководителем мужского хора и практически все свое время посвящает репетициям или уезжает на гастроли. Эвридика отличается от своих сверстниц, она пребывает в каком-то своем мире, в своих мечтах и фантазиях. Однажды девочке приходит в голову мысль сменить себе имя. Она отправляется в паспортный стол, где выясняется, что об отце Эвридики нет никаких сведений. Дома героиня пытается узнать у матери столь важную для нее информацию, но Сона не торопится с ответом. Случайное знакомство с мужчиной по имени Петр кажется Эвридике судьбоносным, девочка не подозревает, что этот человек – ее отец…
Эвридика и ее мама Сона живут в Армении в пост-индустриальном городе Алаверди, расположенном между рекой и железной дорогой. В их семье никогда не было отца. Пока Сона колесит по миру с гастролями своего прославленного мужского хора из 13 певцов, предоставленная самой себе Эвридика придумывает на просторах интернета свою суицидальную Вселенную и ждет в ней Принца, который выведет ее из Царства Мертвых.
Встреча с Петром становится отправной точкой для внутренней трансформации Эвридики, ведет к разрушению ее одиночества и помогает изменить отношения с матерью и взгляд на окружающий мир.