Это не я, 2012

Эвридика и ее мама Сона живут в Армении в пост-индустриальном городе Алаверди, расположенном между рекой и железной дорогой. В их семье никогда не было отца. Пока Сона колесит по миру с гастролями своего прославленного мужского хора из 13 певцов, предоставленная самой себе Эвридика придумывает на просторах интернета свою суицидальную Вселенную и ждет в ней Принца, который выведет ее из Царства Мертвых.

Встреча с Петром становится отправной точкой для внутренней трансформации Эвридики, ведет к разрушению ее одиночества и помогает изменить отношения с матерью и взгляд на окружающий мир.