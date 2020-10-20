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Ирина Скобцева
Ирина Скобцева
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Ирина Скобцева
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Дата рождения
22 августа 1927
Возраст
93 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
20 октября 2020
Карьера
Актриса
Биография Ирина Скобцева
Родилась 22 августа 1927 года. Тула, СССР (Россия).
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Фильмография Ирина Скобцева
Опасные каникулы
детский, приключения, семейный
2016, Россия
4.0
Тайна тёмной комнаты
приключения, детский
2014, Россия
6.0
Золото
комедия, драма
2012, Россия
6.0
Жара
комедия, мелодрама
2006, Россия
6.0
Наследницы
драма
2001, Россия
4.0
Единожды солгав
драма
1987, СССР
6.0
Борис Годунов
драма, исторический
1986, СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
6.0
Время и семья Конвей
драма
1984, СССР
7.0
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