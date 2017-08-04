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Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Yevgeniy Yevstigneyev
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Евгений Евстигнеев
Yevgeniy Yevstigneyev
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Дата рождения
9 октября 1926
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Евгений Евстигнеев
Родился 9 октября 1926 года. Нижний Новгород, СССР (Россия).
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Фильмография Евгений Евстигнеев
Гардемарины 3
мелодрама, приключения
1992, Россия / Германия
0.0
Ночные забавы
комедия, драма
1991, СССР
7.0
Как живете, караси?
комедия, криминал, драма
1991, СССР
5.0
Виват, гардемарины!
мелодрама, приключения, исторический
1991, СССР
7.0
Десять лет без права переписки
драма
1990, СССР / Германия
5.0
Яма
драма
1990, Швеция
5.0
Канувшее время
1989, СССР
6.0
Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным
драма, исторический
1989, СССР
6.0
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«Гардемарины, вперед»! Выпускники фабрики исторических грез 30 лет, как «не вешают нос…».
С приходом обильного всевластия разнообразных телеканалов, которые радуют глаз круглосуточным кинопоказом, приключения гардемаринов стали делом обыденным. Чуть ли не ежедневным. Но, совершенно
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