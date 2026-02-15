Тысяча лет назад скандинавские викинги во главе с королем Рагнаром высадились на побережье Англии в надежде захватить вожделенные земли. Движимые жаждой наживы, безжалостные воины опустошали Британские острова, сея смерть и разрушение.
Эйнар и Эрик были сводными братьями. Первый — сын короля викингов Рагнара, бесстрашный и непобедимый воин, которому не было равных в боях. Второй — его слуга и раб, ничего не знающий о своих родителях. Братья не подозревали о своем кровном родстве и с детства ненавидели друг друга. Многолетняя вражда достигла критической точки, когда оба влюбились в Уэльсскую принцессу Моргану…
|1 января 1959
|Австрия
|12
|1 января 1959
|Бразилия
|28 июня 1958
|Великобритания
|25 декабря 1958
|Германия
|19 сентября 1958
|Ирландия
|PG
|26 марта 1959
|Португалия
|5 июня 1961
|Румыния
|28 июня 1958
|США
|15 декабря 1958
|Франция