Тысяча лет назад скандинавские викинги во главе с королем Рагнаром высадились на побережье Англии в надежде захватить вожделенные земли. Движимые жаждой наживы, безжалостные воины опустошали Британские острова, сея смерть и разрушение.



Эйнар и Эрик были сводными братьями. Первый — сын короля викингов Рагнара, бесстрашный и непобедимый воин, которому не было равных в боях. Второй — его слуга и раб, ничего не знающий о своих родителях. Братья не подозревали о своем кровном родстве и с детства ненавидели друг друга. Многолетняя вражда достигла критической точки, когда оба влюбились в Уэльсскую принцессу Моргану…