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7.0

Викинги

, 1958
The Vikings
США / драма, приключения / 18+
Постер фильма Викинги
7.0

О фильме

Тысяча лет назад скандинавские викинги во главе с королем Рагнаром высадились на побережье Англии в надежде захватить вожделенные земли. Движимые жаждой наживы, безжалостные воины опустошали Британские острова, сея смерть и разрушение.

Эйнар и Эрик были сводными братьями. Первый — сын короля викингов Рагнара, бесстрашный и непобедимый воин, которому не было равных в боях. Второй — его слуга и раб, ничего не знающий о своих родителях. Братья не подозревали о своем кровном родстве и с детства ненавидели друг друга. Многолетняя вражда достигла критической точки, когда оба влюбились в Уэльсскую принцессу Моргану…

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Einar
Тони Кертис
Тони Кертис
Эрик
Эрнест Боргнайн
Ragnar
Джанет Ли
Джанет Ли
Моргана
Джеймс Дональд
Egbert
Александр Нокс
Father Godwin
Максин Одли
Enid
Фрэнк Тринг
Aella
Эйлин Вэй
Kitala
Эдрик Коннор
Sandpiper
Режиссер Ричард Флайшер
Сценарист Колдер Уиллингэм, Дейл Вассерман, Эдисон Маршалл
Композитор Марио Нашимбене
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1958
Премьера онлайн 15 февраля 2026
Премьера в мире 11 июня 1958
Дата выхода
1 января 1959 Австрия 12
1 января 1959 Бразилия
28 июня 1958 Великобритания
25 декабря 1958 Германия
19 сентября 1958 Ирландия PG
26 марта 1959 Португалия
5 июня 1961 Румыния
28 июня 1958 США
15 декабря 1958 Франция
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $37 559
Производство Brynaprod, Curtleigh Productions
Другие названия
The Vikings, Los vikingos, Die Wikinger, Les Vikings, Vikingarna, :The Vikings:, Baikingu, De Vikings, Huyền Thoại Viking, I vichinghi, Los vikings, Os Vikings, Viikingit, Vikingai, Vikingek, Vikingene, Vikingerne, Vikingii, Vikingové, Vikings, Vikings, os Conquistadores, Vikinzi, Wikingowie, Οι Βίκινγκς, Викинги, Викингите, Викинзи, Вікінги, ヴァイキング, 七海霸王, 海盗, Els vikings

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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