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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Нуар

Рейтинг фильмов в жанре нуар

М убийца 8.5
1 М убийца
нуар, криминал, драма, триллер 1931, Германия
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Риф Ларго 8.2
2 Риф Ларго
криминал, триллер, нуар, драма 1948, США
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Дурная слава 8.1
3 Дурная слава
мелодрама, триллер, нуар 1946, США
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Мальтийский сокол 8.1
4 Мальтийский сокол
мистика, детский, нуар 1941, США
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Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке 8.0
5 Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
триллер, нуар, драма 1939, США
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Ангелы с грязными лицами 7.9
6 Ангелы с грязными лицами
триллер, драма, криминал, нуар 1938, США
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Чужестранец 7.8
7 Чужестранец
драма, нуар, триллер, криминал 1946, США
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Чемпион 7.8
8 Чемпион
мелодрама, спорт, нуар, драма 1950, США
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Поцелуй смерти 7.7
9 Поцелуй смерти
криминал, драма, нуар 1947, США
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Кид Гэлэхэд 7.7
10 Кид Гэлэхэд
криминал, драма, нуар 1937, США
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Почтальон всегда звонит дважды 7.7
11 Почтальон всегда звонит дважды
криминал, нуар, триллер, драма 1946, США
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Удар 7.6
12 Удар
криминал, драма, нуар 1949, США
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Другая женщина 7.0
13 Другая женщина
драма, нуар, мистика 1950, США
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