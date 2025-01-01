Midge Слушай, ты, я и бабуля — вот что главное. Никого больше.

Connie Что с тобой случилось? Тебе больше никто не мешает, да? Сначала Эмма, потом Джонни Данн, теперь Хейли. У тебя свой способ уничтожать людей, и я не хочу в этом участвовать.

Midge А кто ж тебя силой заставляет?

Connie Спасибо, Мидж. Ты мне всё упростила.

[начинает уходить]

Midge Ладно, давай. Сам себя покорми хоть раз. Найди работу. Иди с Хейли. А, убирайся отсюда со своим плаксивым сердцем.

Connie Дело не в этом, Мидж. Просто я бы по ночам не спала, думая, когда же моя очередь.