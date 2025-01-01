ConnieНе знаю. Правда не знаю. Но я всё думала, что ты бьёшь не просто этого парня в ринге. Я думала, что ты бьёшь много парней. Разных. Всех тех, кто когда-то тебя обидел. Не могу точно объяснить, но что-то в этом... что-то не так.
ConnieПочему ты с ним не развелась?
EmmaНе знаю. Знаешь, в мире больше всего — одиночество. Можно чувствовать себя одиноким в самых разных местах — в кино, на танцах, в собственной комнате. Люди странные.
[она смотрит на обручальное кольцо]
EmmaОдин маленький кусочек дешевого золота почти заставляет поверить, что всё иначе, чем есть на самом деле. Чего ты хочешь, Конни? Мидж хочет развода? Пусть будет развод!
[она плачет и уходит]
GraceКуда ты пошла?
MidgeНа улицу. У меня свидание с дамой. Знаешь, что такое дама? Нет, как ты могла?
Harris[когда он с Миджем смотрят на небоскрёб Харриса и панораму Нью-Йорка]Прекрасный вид, правда? Столица всего мира. Она вся твоя, если захочешь. Люди внизу кажутся такими крохотными, да? Знаешь, в этом мире всего два вида людей. Большие и маленькие. Очень редко кому удаётся самому решить, кем он будет.
ConnieТы всё ещё любишь его. Ты же знаешь это.
EmmaПравда? Не думаю.
ConnieЛюбовь — это не то, что можно надеть или снять, как пальто, знаешь ли.
Grace[Миджу]Я дорогая. Очень дорогая. Не хотела, чтобы ты думал, что меня можно купить дешево.