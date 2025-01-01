Меню
Midge Впервые в жизни люди меня поддерживают. Ты глухой что ли? Не слышал их? Мы больше не просим подвезти — теперь мы едем сами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Эй, ты с ума сошёл. В боксе ты ничего не понимаешь. Тебя уши отшлёпают.
Midge За 35 баксов я готов и голову отшлёпать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Haley [Миджу] Это единственный спорт в мире, где двое получают деньги за то, за что их бы посадили, если бы они напились и сделали это бесплатно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Ах, эта проклятая работа!
Midge Да брось ты про работу. Это как любая другая работа, только тут кровь льётся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Midge Слушай, ты, я и бабуля — вот что главное. Никого больше.
Connie Что с тобой случилось? Тебе больше никто не мешает, да? Сначала Эмма, потом Джонни Данн, теперь Хейли. У тебя свой способ уничтожать людей, и я не хочу в этом участвовать.
Midge А кто ж тебя силой заставляет?
Connie Спасибо, Мидж. Ты мне всё упростила.
[начинает уходить]
Midge Ладно, давай. Сам себя покорми хоть раз. Найди работу. Иди с Хейли. А, убирайся отсюда со своим плаксивым сердцем.
Connie Дело не в этом, Мидж. Просто я бы по ночам не спала, думая, когда же моя очередь.
[он уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Haley Ты знаешь, что такое «Голем»? Мне кажется, я всё время знал, что создаю именно его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Midge Конни, ты думаешь, что мир полон ангелов? Послушай, тебе пора взрослеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Я тебя знаю, но не знал, что ты такой в ринге. Ты выглядел, будто хочешь убить этого парня. Как будто и правда убил бы, если бы тебя не остановили.
Midge Это плохо?
Connie Не знаю. Правда не знаю. Но я всё думала, что ты бьёшь не просто этого парня в ринге. Я думала, что ты бьёшь много парней. Разных. Всех тех, кто когда-то тебя обидел. Не могу точно объяснить, но что-то в этом... что-то не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Почему ты с ним не развелась?
Emma Не знаю. Знаешь, в мире больше всего — одиночество. Можно чувствовать себя одиноким в самых разных местах — в кино, на танцах, в собственной комнате. Люди странные.
[она смотрит на обручальное кольцо]
Emma Один маленький кусочек дешевого золота почти заставляет поверить, что всё иначе, чем есть на самом деле. Чего ты хочешь, Конни? Мидж хочет развода? Пусть будет развод!
[она плачет и уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Куда ты пошла?
Midge На улицу. У меня свидание с дамой. Знаешь, что такое дама? Нет, как ты могла?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harris [когда он с Миджем смотрят на небоскрёб Харриса и панораму Нью-Йорка] Прекрасный вид, правда? Столица всего мира. Она вся твоя, если захочешь. Люди внизу кажутся такими крохотными, да? Знаешь, в этом мире всего два вида людей. Большие и маленькие. Очень редко кому удаётся самому решить, кем он будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Ты всё ещё любишь его. Ты же знаешь это.
Emma Правда? Не думаю.
Connie Любовь — это не то, что можно надеть или снять, как пальто, знаешь ли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace [Миджу] Я дорогая. Очень дорогая. Не хотела, чтобы ты думал, что меня можно купить дешево.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Это смешно.
Midge Что?
Emma Знаешь, сначала ты мне не нравилась. Ну, ты же никогда не улыбаешься. Настояще улыбаешься. Не просто на лице.
Midge Нужно быть счастливой, чтобы так улыбаться.
Emma Ты что, не счастлива?
Midge Ну, сейчас да.
Emma Тогда почему не улыбаешься?
Emma [он смеётся] Мидж, почему ты не счастлива?
Midge Счастлива? Тяжело быть счастливой, когда ты бедная. Я всю жизнь была бедной. Настояще бедной. Ты знаешь, что значит быть действительно бедной? Холодающей бедной? Голодной бедной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Midge Но ты же говорил, что найдёшь меня. Ты сказал, что хочешь быть моим менеджером.
Haley Да это было тогда. А сейчас — сейчас всё по-другому. Всё меняется. Я вышел из дела. Отстой полный. Не шучу.
[вдыхает через нос]
Haley Глубоко вдохни. Тут воняет, да? И это не пот. Это фигня какая-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Palmer Ты всё меряешь только деньгами, да?
Harris Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Midge [Грейс] Ты меня однажды бросила. Теперь я бросаю тебя. Навсегда. Тебе лучше найти себе другого спонсора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Midge [Эмме на пляже] Ну что, пойдем мокнуть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma [Конни в ресторане] Я хотела сбежать от грязной посуды и стаканов, а вот я здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie [держит высокую позицию по поводу Миджа перед репортером] Он был чемпионом. Он ушёл как чемпион. Он был гордостью бокса до самого конца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie [Миджу] Зачем ты это сделал? Тебе скучно было? Ты хотел доказать себе, что ты настоящий чемпион? Ты воняешь! Воняешь гнилью! Ты хуже убийцы. Ты гробокопатель!
[Мидж сбивает его с ног]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie [заходит в комнату с газетой после того, как Мидж только что уволил Хейли с поста своего менеджера] Эй, ты видел, что сказал Уолкер?
[замирает, заметив их мрачные лица]
Connie В чём дело?
Haley Ничего. Это повод для праздника. Мидж получает шанс на титул, и у него новый менеджер... блондинка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
