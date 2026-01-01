Мы незнакомы, когда встречаемся

, 1960
Strangers When We Meet
США / мелодрама, драма / 18+
Гениальный архитектор Керк Даглас расстроен, так как его супруга полностью погружена в сведение балансов семейного бюджета. Тем временем домохозяйка Ким Новак волнуется из-за того, что ее «взял» как нечто само собой разумеющееся, Джон Брайант, юноша младше ее. Из всего этого фарша супружеской нестабильности возникает лихорадочно страстная любовная связь между Дагласом и Новак. Но неуравновешанный и глазастый сосед Уолтер Мэттоу, сложив два + два и получив нечетное число, решает все исправить, вмешавшись в ситуацию.

Кирк Дуглас
Ким Новак
Эрни Ковач
Барбара Раш
Уолтер Мэттау
Вирджиния Брюс
Режиссер Ричард Квин
Сценарист Эван Хантер
Композитор Джордж Данинг
Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 29 июня 1960
29 июня 1960 США
Сборы в мире $5 170
Производство Bryna Productions, Richard Quine Productions
Strangers When We Meet, Vecinos y amantes, Fremde, wenn wir uns begegnen, Liaisons secrètes, Besettelse, Dröj hos mig främling..., Fremmede når vi mødes, Gizli Münasebetler, Heimelijke verhouding, Kada smo se sreli bili smo stranci, Necunoscuţi când ne întânlim, Noi due sconosciuti, O Nono Mandamento, Obcy, gdy się spotykają, Th' antamosoume san xenoi, Um estranho em minha vida, Um Estranho na Minha Vida, Un extraño en mi vida, Uskottomat, Мы незнакомы, когда встречаемся, 逢う時はいつも他人

7.1 IMDb

Цитаты

Larry Coe Ты не очень высокого мнения о женщинах, да, Феликс?
Felix Anders Я их люблю. Каждую без исключения. Но они все одинаковы. Им нужна романтика. Нет ничего романтичного в лентяе, которого они видят, когда он бреется в пижаме. Ты и я, Ларри, мы как мебель в своих домах. Но если мы идём к соседям... Там мы герои. Парень вроде тебя, работающий дома, у тебя полно возможностей ходить к соседям.
Larry Coe Конечно. Я постоянно хожу к соседям. Там живёт очаровательная дама за 60. Давай выпьем кофе, Феликс.
Felix Anders Ларри, ты знаешь, о чём я. Романтика. Ищущие романтику. Они повсюду, готовы влюбиться в одно мгновение. Где есть домохозяйка — там потенциальная любовница.
Larry Coe Откуда ты знаешь? Ты тот, кто даже грязную шутку не любит.
Felix Anders Я реалист. Общество говорит: «Феликс, ты — мужчина одного женского пола». Я отвечаю: «Да, конечно». Хочешь знать правду, Ларри? Я лжец. Ты тоже. Все такие.

