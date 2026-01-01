Цитаты
Jack Burns Я не хотел дом. Я не хотел все эти кастрюли и сковородки. Мне нужна была только ты. Божья благодать, что я тебя не получил.
Jerri Bonds Почему?
Jack Burns Потому что я одиночка до глубины души. Знаешь, кто такой одиночка? Это прирожденный калека. Калека, потому что единственный человек, с кем он может жить — это он сам. Его жизнь, как он хочет её прожить. Всё для него одного. Такой парень способен убить женщину вроде тебя. Потому что он не сможет любить тебя так, как тебя любят.