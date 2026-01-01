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Постер фильма Одинокие отважны
7.6
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7.6

Одинокие отважны

, 1962
Lonely Are the Brave
США / вестерн, драма / 18+
Постер фильма Одинокие отважны
7.6

О фильме

Когда бродяга-ковбой Джек Бернс узнает, что его лучший друг Пол Бонди сидит в тюрьме, он решает освободить его любой ценой. Для этого он устраивает пьяный дебош, а когда его не хотят сажать в переполненную тюрьму, вдобавок оскорбляет полицейского. Цель достигнута, но, встретив друга, Джек обнаруживает, что тот не хочет бежать, а намерен честно отбыть свой срок и вернуться к семье. Бернс убегает один и направляется к мексиканской границе, а за ним в погоню устремляется шериф Джонсон с вертолетами и джипами…

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
John W. "Jack" Burns
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Jerry Bondi
Уолтер Мэттау
Sheriff Morey Johnson
Майкл Кэйн
Paul Bondi
Кэррол О’Коннор
Hinton
Уильям Шэллерт
Harry
Джордж Кеннеди
Deputy Sheriff Gutierrez
Карл Свенсон
Rev. Hoskins
Уильям Мимс
First Deputy Arraigning Burns
Мартин Гарралага
Old Man
Режиссер Дэвид Миллер
Сценарист Далтон Трамбо, Эдвард Эбби
Композитор Джерри Голдсмит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 21 мая 1962
Дата выхода
15 июня 1962 Австралия PG
21 мая 1962 Великобритания
26 октября 1962 Германия
22 июня 1962 Ирландия PG
3 декабря 1962 Испания
6 октября 1962 Италия
22 февраля 1963 Португалия M/12
24 мая 1962 США
9 февраля 1963 Турция
1 февраля 1963 Финляндия
30 июня 1962 Франция
22 июня 1962 ЮАР
Бюджет $2 000 000
Производство Universal Pictures, Joel Productions
Другие названия
Lonely Are the Brave, Los valientes andan solos, Einsam sind die Tapferen, Seuls sont les indomptés, Usamljeni su hrabri, Одинокие отважны, Az utolsó cowboy, Bravii sunt singuratici, Călăreţul singuratic, Chase a Hero, De tapre er ensomme, Den siste cowboyn, Eenzaam zijn de ontembaren, Ensomme er de tapre, Fuga Sem Rumo, Le dernier des braves, O asylliptos epanastatis, Ostatni kowboj, Ratsasta viimeinen taival, Solo sotto le stelle, Sua Última Façanha, The Brave Cowboy, The Last Cowboy, The Last Hero, Viddernas man, Yalnız ve Cesur, Смелите са самотни, 千里走單騎, 脱獄（1962）, 自古英雄多寂寞, Stateční jsou osamělí

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb

Цитаты

Jack Burns Я не хотел дом. Я не хотел все эти кастрюли и сковородки. Мне нужна была только ты. Божья благодать, что я тебя не получил.
Jerri Bonds Почему?
Jack Burns Потому что я одиночка до глубины души. Знаешь, кто такой одиночка? Это прирожденный калека. Калека, потому что единственный человек, с кем он может жить — это он сам. Его жизнь, как он хочет её прожить. Всё для него одного. Такой парень способен убить женщину вроде тебя. Потому что он не сможет любить тебя так, как тебя любят.

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