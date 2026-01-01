Оповещения от Киноафиши
Марк Робсон
Mark Robson
Марк Робсон
Mark Robson
Дата рождения
4 декабря 1913
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
20 июня 1978
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
7.8
Чемпион
(1950)
7.1
Экспресс Фон Райена
(1965)
6.8
Приз
(1963)
Фильмография Марк Робсон
5.9
Землетрясение
Earthquake
боевик, драма, триллер
1974, США
6.4
Пропавший отряд
Lost Command
боевик, драма, военный
1966, США
7.1
Экспресс Фон Райена
Von Ryan's Express
драма, приключения, военный, боевик
1965, США
6.8
Приз
The Prize
детектив, триллер, драма, криминал
1963, США
6.7
С террасы
From the Terrace
драма, мелодрама
1960, США
6.7
Мосты у Токо-Ри
The Bridges at Toko-Ri
мелодрама, военный, драма
1954, США
7.8
Чемпион
Champion
мелодрама, спорт, нуар, драма
1950, США
