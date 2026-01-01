Оповещения от Киноафиши
Постер фильма С террасы
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Фильмы С террасы

С террасы

From the Terrace 18+
О фильме

История погони человека за успехом и богатством. Герой взбирается по лестнице, ведущей на вершины Уолл Стрита, пренебрегает женой, жертвует своей цельностью, но в конце, по законам американской попкультуры, переживает болезненное прозрение, так называемый «момент истины».
Страна США
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 15 июля 1960
Дата выхода
15 июля 1960 США
Производство Linebrook
Другие названия
From the Terrace, Desde la terraza, Du haut de la terrasse, Dalla terrazza, De pe terasă, Desmotes tis idonis, Dikenli yol, Do Alto do Terraço, Fra terrassen, Hävinnyt voittaja, Lycksökaren, Lykkejægeren, Paixões Desenfreadas, Rahalla ei rakkautta, Van het terras gezien, Von der Terrasse, Widok z tarasu, Z terasy, Δεσμώτες της ηδονής, С террасы, 孤独な関係, 露台春潮
Режиссер
Марк Робсон
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Мирна Лой
Ина Балин
Леон Эймс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7

6.7
13 голосов
6.7 IMDb
Цитаты
Mary St. John Почему ты не оказал эту честь какой-нибудь другой девушке?
Alfred Eaton Потому что мне больше понравился вид с террасы. А когда я увидел тебя — он стал ещё лучше.
Mary St. John Ты меня глубоко тронула.
Alfred Eaton Но не в тех местах.
