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Чемпион
Чемпион, 1950: актеры и роли
Champion
Чемпион
1950 / США
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Чемпион, 1950: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Робсон
Mark Robson
В ролях
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Мэрилин Максвелл
Marilyn Maxwell
Артур Кеннеди
Arthur Kennedy
Пол Стюарт
Paul Stewart
Рут Роман
Ruth Roman
Лола Олбрайт
Lola Albright
Луис Ван Рутен
Luis van Rooten
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