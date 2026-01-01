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Постер фильма Две недели в другом городе
6.5
Киноафиша Фильмы Две недели в другом городе
6.5

Две недели в другом городе

, 1962
Two Weeks in Another Town
США / драма / 18+
Постер фильма Две недели в другом городе
6.5

О фильме

Две недели в чужом городе. Время переосмыслить свою жизнь? Время пережить заново прошлое — или начать сначала? Начать с нуля? Попытаться отыграть назад прошлые неудачи и ошибки? Превратить старую муку и ненависть в новую нежность и любовь? Две недели в чужом городе. Время перемен…

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Джек Андрус
Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Морис Крюгер
Сид Черисс
Carlotta
Джордж Хэмилтон
Джордж Хэмилтон
Davie Drew
Далия Лави
Вероника
Клер Тревор
Клер Тревор
Клара Крюгер
Джеймс Грегори
Брэд Бёрд
Росанна Скьяффино
Barzelli
Джоэнна Рус
Janet Bark
Джордж Макреди
Lew Jordan
Режиссер Винсент Миннелли
Сценарист Чарльз Шнии, Ирвин Шоу
Композитор Дэвид Рэксин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 17 августа 1962
Дата выхода
22 декабря 1962 Германия
17 августа 1962 США
4 декабря 1962 Франция
Бюджет $3 959 000
Сборы в мире $300
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), John Houseman Productions
Другие названия
Two Weeks in Another Town, Dos semanas en otra ciudad, Quinze jours ailleurs, Zwei Wochen in einer anderen Stadt, 2 veckor i en annan stad, 2 Weeks in Another Town, A Cidade dos Desiludidos, Două săptămâni în alt oraş, Duas Semanas Noutra Cidade, Due settimane in un'altra città, Dve nedelje u drugom gradu, Dwa tygodnie w innym mieście, Dyo evdomades s' alli poli, Egy amerikai Rómában, Kaksi viikkoa vieraassa kaupungissa, Medaljens bakside, Romada 2 hafta, To uger i Rom, Twee weken van huis, Δύο εβδομάδες σ'άλλη πόλη, Две недели в другом городе, 明日になれば他人

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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