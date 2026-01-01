Две недели в чужом городе. Время переосмыслить свою жизнь? Время пережить заново прошлое — или начать сначала? Начать с нуля? Попытаться отыграть назад прошлые неудачи и ошибки? Превратить старую муку и ненависть в новую нежность и любовь? Две недели в чужом городе. Время перемен…
ПроизводствоMetro-Goldwyn-Mayer (MGM), John Houseman Productions
Другие названия
Two Weeks in Another Town, Dos semanas en otra ciudad, Quinze jours ailleurs, Zwei Wochen in einer anderen Stadt, 2 veckor i en annan stad, 2 Weeks in Another Town, A Cidade dos Desiludidos, Două săptămâni în alt oraş, Duas Semanas Noutra Cidade, Due settimane in un'altra città, Dve nedelje u drugom gradu, Dwa tygodnie w innym mieście, Dyo evdomades s' alli poli, Egy amerikai Rómában, Kaksi viikkoa vieraassa kaupungissa, Medaljens bakside, Romada 2 hafta, To uger i Rom, Twee weken van huis, Δύο εβδομάδες σ'άλλη πόλη, Две недели в другом городе, 明日になれば他人
Рейтинг фильма
6.5
Оцените13 голосов
6.4IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
Jack AndrusКак тебя зовут?
VeronicaВероника.
Jack AndrusВероника что?
VeronicaВероника — какая разница.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате