Чемпион
Награды и номинации фильма Чемпион
Награды и номинации фильма Чемпион 1950
Оскар 1950
Лучший монтаж
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1950
Best Cinematography - Black and White
Победитель
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1949
Golden Lion
Номинант
