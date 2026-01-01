Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Чемпион Награды и номинации фильма Чемпион

Награды и номинации фильма Чемпион 1950

Оскар 1950 Оскар 1950
Лучший монтаж
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1950 Золотой глобус 1950
Best Cinematography - Black and White
Победитель
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1949 Венецианский кинофестиваль 1949
Golden Lion
Номинант
